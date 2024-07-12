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В Башкирии нашли тело ребенка, которого засосало в шлюз водохранилища - РИА Новости, 12.07.2024
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16:43 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/bashkirija-1959291761.html
В Башкирии нашли тело ребенка, которого засосало в шлюз водохранилища
В Башкирии нашли тело ребенка, которого засосало в шлюз водохранилища - РИА Новости, 12.07.2024
В Башкирии нашли тело ребенка, которого засосало в шлюз водохранилища
Волонтеры нашли в реке Белая тело семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщил председатель госкомитета региона... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:43
2024-07-12T16:43
происшествия
белорецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Волонтеры нашли в реке Белая тело семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщил председатель госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов в своём Telegram-канале.В ГУ МЧС по Башкирии 9 июля сообщали, что в Белорецке в реке Белой четверо детей находились в районе шлюза водохранилища. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время скрылся под водой. "В ходе поисковой операции волонтерами был обнаружен утонувший ребенок в реке Белая примерно в 800 метрах ниже по течению от шлюзов. Интенсивные поиски велись каждый день, как на акватории реки, так и по береговой линии", - написал Первов.По его словам, в поисках были задействованы спасатели государственного комитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, пожарные Белорецкого металлургического комбината, а также волонтеры. Всего было задействовано более 350 человек.
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происшествия, белорецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белорецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии нашли тело ребенка, которого засосало в шлюз водохранилища

Волонтеры нашли тело ребенка, которого засосало в шлюз водохранилища в Башкирии

© Фото : Кирилл Первов/TelegramРека Белая
Река Белая - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Кирилл Первов/Telegram
Река Белая
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Волонтеры нашли в реке Белая тело семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщил председатель госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов в своём Telegram-канале.
В ГУ МЧС по Башкирии 9 июля сообщали, что в Белорецке в реке Белой четверо детей находились в районе шлюза водохранилища. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время скрылся под водой.
«
"В ходе поисковой операции волонтерами был обнаружен утонувший ребенок в реке Белая примерно в 800 метрах ниже по течению от шлюзов. Интенсивные поиски велись каждый день, как на акватории реки, так и по береговой линии", - написал Первов.
По его словам, в поисках были задействованы спасатели государственного комитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, пожарные Белорецкого металлургического комбината, а также волонтеры. Всего было задействовано более 350 человек.
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ПроисшествияБелорецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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