https://ria.ru/20240712/bashkirija-1959291761.html

В Башкирии нашли тело ребенка, которого засосало в шлюз водохранилища

В Башкирии нашли тело ребенка, которого засосало в шлюз водохранилища - РИА Новости, 12.07.2024

В Башкирии нашли тело ребенка, которого засосало в шлюз водохранилища

Волонтеры нашли в реке Белая тело семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщил председатель госкомитета региона... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:43

2024-07-12T16:43

2024-07-12T16:43

происшествия

белорецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 12 июл - РИА Новости. Волонтеры нашли в реке Белая тело семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщил председатель госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов в своём Telegram-канале.В ГУ МЧС по Башкирии 9 июля сообщали, что в Белорецке в реке Белой четверо детей находились в районе шлюза водохранилища. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время скрылся под водой. "В ходе поисковой операции волонтерами был обнаружен утонувший ребенок в реке Белая примерно в 800 метрах ниже по течению от шлюзов. Интенсивные поиски велись каждый день, как на акватории реки, так и по береговой линии", - написал Первов.По его словам, в поисках были задействованы спасатели государственного комитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, пожарные Белорецкого металлургического комбината, а также волонтеры. Всего было задействовано более 350 человек.

https://ria.ru/20240711/poiski-1958915442.html

белорецк

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происшествия, белорецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)