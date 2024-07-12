https://ria.ru/20240712/babaeva-1959171216.html
Инструктор, виновный в гибели Бабаевой, получил год исправительных работ
Инструктор, виновный в гибели Бабаевой, получил год исправительных работ - РИА Новости, 12.07.2024
Инструктор, виновный в гибели Бабаевой, получил год исправительных работ
Симферопольский районный суд Крыма признал инструктора по боевой подготовке Игоря Малёва виновным в причинении смерти по неосторожности бывшему руководителю... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:04
2024-07-12T11:04
2024-07-12T13:51
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма признал инструктора по боевой подготовке Игоря Малёва виновным в причинении смерти по неосторожности бывшему руководителю крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде одного года исправительных работ", — сказал судья Александр Сердюк.В ходе процесса защита и обвинение просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе то, что Малёв сознался в преступлении, что он воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет положительную характеристику, а также то, что для него это первое привлечение к уголовной ответственности, а преступление стало результатом случайного стечения обстоятельств.Исправительные работы Малёв будет проходить по основному месту работы на предприятии "Черноморнефтегаз". Из его зарплаты будут удерживать десять процентов в пользу государства. Кроме того, суд поставил взыскать с Малёва судебные издержки.Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась стрельбой. По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине Малёв, который был инструктором на добровольной основе, вопреки правилам безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к ее смерти. Как рассказали свидетели, во время занятий Малёв практиковал стрельбу боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. В суде он признал вину и сказал, что раскаивается в произошедшем.Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.
https://ria.ru/20240711/babaeva-1958967731.html
https://ria.ru/20240516/pozigun-1946323028.html
https://ria.ru/20240614/babaeva-1952887380.html
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происшествия
Инструктор, виновный в гибели Бабаевой, получил год исправительных работ
Суд в Крыму приговорил виновника гибели Бабаевой к году исправительных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма признал инструктора по боевой подготовке Игоря Малёва виновным в причинении смерти по неосторожности бывшему руководителю крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Назначить наказание в виде одного года исправительных работ", — сказал судья Александр Сердюк.
В ходе процесса защита и обвинение просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе то, что Малёв сознался в преступлении, что он воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет положительную характеристику, а также то, что для него это первое привлечение к уголовной ответственности, а преступление стало результатом случайного стечения обстоятельств.
Исправительные работы Малёв будет проходить по основному месту работы на предприятии "Черноморнефтегаз". Из его зарплаты будут удерживать десять процентов в пользу государства. Кроме того, суд поставил взыскать с Малёва судебные издержки.
Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась стрельбой. По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине Малёв, который был инструктором на добровольной основе, вопреки правилам безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к ее смерти.
Как рассказали свидетели, во время занятий Малёв практиковал стрельбу боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. В суде он признал вину и сказал, что раскаивается в произошедшем.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев
, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, министр иностранных дел Сергей Лавров
, глава Крыма Сергей Аксенов
и многие другие.