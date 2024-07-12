https://ria.ru/20240712/avariya-1959363903.html

После смертельного ДТП в Геленджике завели уголовное дело

После смертельного ДТП в Геленджике завели уголовное дело - РИА Новости, 12.07.2024

После смертельного ДТП в Геленджике завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил на пешеходном переходе в Геленджике 13-летнего подростка с отцом, в результате... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T23:09

2024-07-12T23:09

2024-07-12T23:09

происшествия

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opel astra

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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил на пешеходном переходе в Геленджике 13-летнего подростка с отцом, в результате пострадавший мужчина скончался в больнице, сообщили в СУСК по Кубани. По данным краевого ГУ МВД, авария произошла в среду вечером. На проспекте Геленджикском 22-летний водитель автомобиля Opel Astra наехал на 41-летнего мужчину и его 13-летнего сына, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает СК, мужчина скончался в больнице спустя несколько дней, ребенку продолжают оказывать медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью не имеется. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Горячего Ключа. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. В полиции также добавили, что скорость автомобиля подозреваемого составляла 55 километров в час при ограничении скорости 40 километров в час.

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происшествия, авто, геленджик, opel astra, следственный комитет россии (ск рф), россия