https://ria.ru/20240712/avariya-1959363903.html
После смертельного ДТП в Геленджике завели уголовное дело
После смертельного ДТП в Геленджике завели уголовное дело - РИА Новости, 12.07.2024
После смертельного ДТП в Геленджике завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил на пешеходном переходе в Геленджике 13-летнего подростка с отцом, в результате... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T23:09
2024-07-12T23:09
2024-07-12T23:09
происшествия
авто
геленджик
opel astra
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958954470_32:0:837:453_1920x0_80_0_0_3c4c533317ef0b5e6913c33d3f0eaea9.jpg
КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил на пешеходном переходе в Геленджике 13-летнего подростка с отцом, в результате пострадавший мужчина скончался в больнице, сообщили в СУСК по Кубани. По данным краевого ГУ МВД, авария произошла в среду вечером. На проспекте Геленджикском 22-летний водитель автомобиля Opel Astra наехал на 41-летнего мужчину и его 13-летнего сына, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает СК, мужчина скончался в больнице спустя несколько дней, ребенку продолжают оказывать медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью не имеется. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Горячего Ключа. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. В полиции также добавили, что скорость автомобиля подозреваемого составляла 55 километров в час при ограничении скорости 40 километров в час.
https://ria.ru/20240712/moskva-1959345479.html
геленджик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958954470_233:0:837:453_1920x0_80_0_0_00f998bd4b0ae25638a5f2704cf0b64c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, геленджик, opel astra, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Авто, Геленджик, Opel Astra, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
После смертельного ДТП в Геленджике завели уголовное дело
СК возбудил после ДТП в Геленджике, в котором умер мужчина и пострадал его сын