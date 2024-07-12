https://ria.ru/20240712/armeniya-1959131955.html
В МИД России заявили о ползучем проникновении НАТО на Южный Кавказ
В МИД России заявили о ползучем проникновении НАТО на Южный Кавказ - РИА Новости, 12.07.2024
В МИД России заявили о ползучем проникновении НАТО на Южный Кавказ
Россия обеспокоена расширением деятельности миссии ЕС в Армении, а участие в ней представителей Канады говорит о ползучем проникновении НАТО на Южный Кавказ,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T06:36
2024-07-12T06:36
2024-07-12T09:11
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия обеспокоена расширением деятельности миссии ЕС в Армении, а участие в ней представителей Канады говорит о ползучем проникновении НАТО на Южный Кавказ, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин."Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили", — сказал он.По мнению Галузина, задача Евросоюза состоит в том, чтобы попытаться закрепиться на Южном Кавказе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей государств региона — России, Ирана и Турции.Беспокоит Москву и то, что миссия не только расширяется с одобрения Еревана, но и грозит превратиться из временной в постоянную, добавил замминистра."Кроме того, как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ", — подчеркнул Галузин. Он отметил, что каких-либо осязаемых результатов работы наблюдателей от ЕС не заметно — так, их присутствие не предотвратило периодические обострения на армяно-азербайджанской границе. Однако отчеты миссия направляет непосредственно в Брюссель и не делится ими даже с Арменией."Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств", — подчеркнул замглавы МИД.По его словам, Москва постоянно поднимает тему миссии ЕС в контактах с Ереваном и другими региональными партнерами."По-прежнему убеждены, что добиться устойчивого мира на Южном Кавказе можно только на основе всестороннего выполнения комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов", — заключил Галузин.В ноябре прошлого года Армения подписала с Евросоюзом соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном, в марте его ратифицировал армянский парламент. В соответствии с документом, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования.
https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
https://ria.ru/20240706/ucheniya-1957919441.html
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в мире, армения, ереван, россия, михаил галузин, евросоюз
В мире, Армения, Ереван, Россия, Михаил Галузин, Евросоюз
В МИД России заявили о ползучем проникновении НАТО на Южный Кавказ
Галузин: Москва обеспокоена тем, что миссия ЕС в Армении может стать постоянной
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия обеспокоена расширением деятельности миссии ЕС в Армении, а участие в ней представителей Канады говорит о ползучем проникновении НАТО на Южный Кавказ, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин.
"Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили", — сказал он.
По мнению Галузина, задача Евросоюза состоит в том, чтобы попытаться закрепиться на Южном Кавказе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей государств региона — России, Ирана и Турции.
Беспокоит Москву и то, что миссия не только расширяется с одобрения Еревана, но и грозит превратиться из временной в постоянную, добавил замминистра.
"Кроме того, как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ", — подчеркнул Галузин.
Он отметил, что каких-либо осязаемых результатов работы наблюдателей от ЕС не заметно — так, их присутствие не предотвратило периодические обострения на армяно-азербайджанской границе. Однако отчеты миссия направляет непосредственно в Брюссель и не делится ими даже с Арменией.
«
"Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств", — подчеркнул замглавы МИД.
По его словам, Москва постоянно поднимает тему миссии ЕС в контактах с Ереваном и другими региональными партнерами.
"По-прежнему убеждены, что добиться устойчивого мира на Южном Кавказе можно только на основе всестороннего выполнения комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов", — заключил Галузин.
В ноябре прошлого года Армения
подписала с Евросоюзом соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
, в марте его ратифицировал армянский парламент. В соответствии с документом, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования.