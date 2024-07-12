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Суд арестовал фигуранта дела зампредов правительства Ивановской области
Суд арестовал фигуранта дела зампредов правительства Ивановской области - РИА Новости, 12.07.2024
Суд арестовал фигуранта дела зампредов правительства Ивановской области
Замдиректора компании арестовали по делу о превышении полномочий заместителями главы правительства Ивановской области, сообщается в Telegram-канале объединенной РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:16
2024-07-12T22:16
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РЯЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости. Замдиректора компании арестовали по делу о превышении полномочий заместителями главы правительства Ивановской области, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона."Суд избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о превышении должностных полномочий руководящими лицами правительства Ивановской области. Обвинение в пособничестве в совершении преступления предъявлено заместителю директора коммерческой организации", — говорится в посте.Уточняется, что его арестовали на один месяц и 29 дней.В пятницу управление ФСБ по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела против двух зампредов правительства региона Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина и содействовавшего им фактического собственника компании.По версии следствия, чиновники обеспечили коммерческой организации преимущественное право на заключение 22 госконтрактов на капремонт социальных объектов на общую сумму более 850 миллионов рублей. Участники схемы обналичивали значительную часть поступавших бюджетных денег и делили их между собой.Эрмиш занимает пост замглавы областного правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин работает с 2015-го, руководит комплексом развития инфраструктуры.Их обоих суд также заключил под стражу.
https://ria.ru/20240710/mvd-1958670572.html
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происшествия, иваново, ивановская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Иваново, Ивановская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд арестовал фигуранта дела зампредов правительства Ивановской области
Суд арестовал 3-го фигуранта дела зампредов правительства Ивановской области
РЯЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости.
Замдиректора компании арестовали по делу о превышении полномочий заместителями главы правительства Ивановской области, сообщается в Telegram-канале
объединенной пресс-службы судов региона.
"Суд избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о превышении должностных полномочий руководящими лицами правительства Ивановской области. Обвинение в пособничестве в совершении преступления предъявлено заместителю директора коммерческой организации", — говорится в посте.
Уточняется, что его арестовали на один месяц и 29 дней.
В пятницу управление ФСБ
по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела против двух зампредов правительства региона Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина и содействовавшего им фактического собственника компании.
По версии следствия, чиновники обеспечили коммерческой организации преимущественное право на заключение 22 госконтрактов на капремонт социальных объектов на общую сумму более 850 миллионов рублей. Участники схемы обналичивали значительную часть поступавших бюджетных денег и делили их между собой.
Эрмиш занимает пост замглавы областного правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин работает с 2015-го, руководит комплексом развития инфраструктуры.
Их обоих суд также заключил под стражу.