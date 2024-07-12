В Австралии супружескую пару с российскими паспортами обвинили в шпионаже
Супружескую пару с паспортами РФ арестовали в Австралии по обвинению в шпионаже
© Фото : Australian Federal PoliceЗадержание подозреваемого в шпионаже в Австралии
© Фото : Australian Federal Police
Задержание подозреваемого в шпионаже в Австралии
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Супружескую пару с российскими паспортами арестовали в Австралии по обвинению в шпионаже, передает телеканал АВС со ссылкой на главу федеральной полиции Риса Кершоу.
"Им предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности", — говорится в сообщении.
По информации телеканала, 40-летную женщину, служившую рядовой в австралийской армии, и ее 62-летнего мужа задержали в их доме в Брисбене.
Как заявил Кершоу, женщина во время отпуска тайно отправилась в Россию. Оттуда она якобы попросила мужа, оставшегося в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать информацию. Утверждается, что супруги искали эту информацию, чтобы передать ее российским властям.
Арестованных зовут Кира и Игорь Королевы. Глава полиции добавил, что у них были российские паспорта, они жили в Австралии более десяти лет. Кира получила австралийское гражданство в 2016 году, а ее муж — в 2020-м. Кира служила в армии техником по информационным системам и имела допуск к секретной информации.
Как пишет газета Brisbane Times, суд Брисбена отложил рассмотрение дела до 20 сентября. Адвокат Королевой сообщила суду, что ходатайства об освобождении ее клиентки под залог не поступало.