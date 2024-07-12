https://ria.ru/20240712/arest-1959119260.html

В Австралии супружескую пару с российскими паспортами обвинили в шпионаже

В Австралии супружескую пару с российскими паспортами обвинили в шпионаже - РИА Новости, 12.07.2024

В Австралии супружескую пару с российскими паспортами обвинили в шпионаже

Супружескую пару с российскими паспортами арестовали в Австралии по обвинению в шпионаже, передает телеканал АВС со ссылкой на главу федеральной полиции Риса... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:32

2024-07-12T02:32

2024-07-12T11:48

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Супружескую пару с российскими паспортами арестовали в Австралии по обвинению в шпионаже, передает телеканал АВС со ссылкой на главу федеральной полиции Риса Кершоу."Им предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности", — говорится в сообщении.По информации телеканала, 40-летную женщину, служившую рядовой в австралийской армии, и ее 62-летнего мужа задержали в их доме в Брисбене.Как заявил Кершоу, женщина во время отпуска тайно отправилась в Россию. Оттуда она якобы попросила мужа, оставшегося в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать информацию. Утверждается, что супруги искали эту информацию, чтобы передать ее российским властям.Арестованных зовут Кира и Игорь Королевы. Глава полиции добавил, что у них были российские паспорта, они жили в Австралии более десяти лет. Кира получила австралийское гражданство в 2016 году, а ее муж — в 2020-м. Кира служила в армии техником по информационным системам и имела допуск к секретной информации.Как пишет газета Brisbane Times, суд Брисбена отложил рассмотрение дела до 20 сентября. Адвокат Королевой сообщила суду, что ходатайства об освобождении ее клиентки под залог не поступало.

https://ria.ru/20240710/yaponii-1958659430.html

https://ria.ru/20240611/shpionazh-1952226408.html

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австралия, в мире, россия, брисбен