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Украинские СМИ сообщили о взрывах при работе ПВО в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах при работе ПВО в Киевской области - РИА Новости, 11.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах при работе ПВО в Киевской области

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг в Киевской области на Украине, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:16

2024-07-11T21:16

2024-07-11T21:16

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг в Киевской области на Украине, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "В Киевской области работает ПВО", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 20.54 мск тревога звучит в Киеве и 16 регионах страны. В частности, охвачены тревогой центральные и западные области Украины - Закарпатская, Львовская Волынская, Ровненская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Житомирская, Винницкая, Черкасская, Киевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Черниговская области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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украина, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире