https://ria.ru/20240711/ukraina-1959103007.html

Киеву никогда не будет достаточно систем ПВО, заявил Кулеба

Киеву никогда не будет достаточно систем ПВО, заявил Кулеба - РИА Новости, 11.07.2024

Киеву никогда не будет достаточно систем ПВО, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву никогда не будет достаточно систем ПВО и власти Украины будут продолжать просить другие страны отправлять... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T22:36

2024-07-11T22:36

2024-07-11T22:36

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву никогда не будет достаточно систем ПВО и власти Украины будут продолжать просить другие страны отправлять системы, даже если получат семь батарей Patriot, которые они ранее просили. Глава украинского МИД также призвал поставлять системы быстрее и ускорить процесс. По его мнению, все системы ПВО в мире, которые доступны для транспортировки, должны быть отправлены на Украину. "ПВО никогда не достаточно. Чем больше у вас есть, тем лучше... Мы ценим усилия США и других стран ради поставки Patriot и других систем нам... но, должен быть честным, три месяца назад мы подняли вопрос о необходимости поставить на Украину семь систем Patriot как можно скорее. Вы слышали, что президент (США Джо - ред.) Байден сказал о пяти системах. У нас есть обещание пяти систем, две еще на подходе. Это покроет наши неотложные потребности. Но затем нам нужно будет больше, и мы продолжим консультации и переговоры с другими странами по поставке систем", - сказал Кулеба в эфире телеканала CNN. Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба в интервью изданию Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959095095.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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