Киеву никогда не будет достаточно систем ПВО, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: стране никогда не будет достаточно систем ПВО
© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву никогда не будет достаточно систем ПВО и власти Украины будут продолжать просить другие страны отправлять системы, даже если получат семь батарей Patriot, которые они ранее просили.
Глава украинского МИД также призвал поставлять системы быстрее и ускорить процесс. По его мнению, все системы ПВО в мире, которые доступны для транспортировки, должны быть отправлены на Украину.
"ПВО никогда не достаточно. Чем больше у вас есть, тем лучше... Мы ценим усилия США и других стран ради поставки Patriot и других систем нам... но, должен быть честным, три месяца назад мы подняли вопрос о необходимости поставить на Украину семь систем Patriot как можно скорее. Вы слышали, что президент (США Джо - ред.) Байден сказал о пяти системах. У нас есть обещание пяти систем, две еще на подходе. Это покроет наши неотложные потребности. Но затем нам нужно будет больше, и мы продолжим консультации и переговоры с другими странами по поставке систем", - сказал Кулеба в эфире телеканала CNN.
Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба в интервью изданию Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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