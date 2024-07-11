https://ria.ru/20240711/ukraina-1958899914.html

В Киеве назвали сроки отправки на фронт первой группы заключенных

В Киеве назвали сроки отправки на фронт первой группы заключенных - РИА Новости, 11.07.2024

В Киеве назвали сроки отправки на фронт первой группы заключенных

Первая группа освобожденных из тюрем заключенных проходит подготовку, уже к концу лета их отправят на передовую, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:50

2024-07-11T09:50

2024-07-11T13:01

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Первая группа освобожденных из тюрем заключенных проходит подготовку, уже к концу лета их отправят на передовую, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью газете Financial Times. "Они, как ожидается, будут направлены на линию фронта к концу лета", — сказал он.Малюська добавил, что от первоначальной кампании по привлечению заключенных ожидается примерно пять тысяч новобранцев, но "при наиболее благоприятных условиях" это число может утроиться.Сейчас, по данным министра, прошения подали почти 5,2 тысячи заключенных, желающих присоединиться к ВСУ, 2872 человека уже освободили. При этом 368 заключенным отказали по состоянию здоровья, добавил Малюська.Он отметил, что подготовка таких новобранцев будет длиться не менее двух месяцев.С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, но командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Как заявлял Малюська, планируется формировать штурмовые подразделения, которые будут состоять только из освобожденных заключенных без смешивания с другими военнослужащими.

https://ria.ru/20240703/azarov-1957082884.html

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украина, вооруженные силы украины