На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в четверг тревога на всей территории Украины объявлялась дважды, спустя время ее отменили.
По данным ресурса, тревога сперва прозвучала в Николаевской области - в 21.17 мск. В 21.43 тревогу объявили в Одесской области. На все остальные регионы страны тревога распространилась практически одновременно - в 21.49.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине
Вчера, 17:01