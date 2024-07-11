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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 11.07.2024 (обновлено: 23:08 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/trevoga-1959104856.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.07.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:54
2024-07-11T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее в четверг тревога на всей территории Украины объявлялась дважды, спустя время ее отменили.По данным ресурса, тревога сперва прозвучала в Николаевской области - в 21.17 мск. В 21.43 тревогу объявили в Одесской области. На все остальные регионы страны тревога распространилась практически одновременно - в 21.49.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
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в мире, украина, россия, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в четверг тревога на всей территории Украины объявлялась дважды, спустя время ее отменили.
По данным ресурса, тревога сперва прозвучала в Николаевской области - в 21.17 мск. В 21.43 тревогу объявили в Одесской области. На все остальные регионы страны тревога распространилась практически одновременно - в 21.49.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине
Вчера, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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