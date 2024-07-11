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ВКС России поразили лагерь подготовки боевиков и склады с дронами в Сирии - РИА Новости, 11.07.2024
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22:10 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/siriya-1959100414.html
ВКС России поразили лагерь подготовки боевиков и склады с дронами в Сирии
ВКС России поразили лагерь подготовки боевиков и склады с дронами в Сирии - РИА Новости, 11.07.2024
ВКС России поразили лагерь подготовки боевиков и склады с дронами в Сирии
ВКС РФ поразили в сирийской провинции Идлиб лагерь подготовки боевиков, мастерскую по производству беспилотников и два склада с ними, также ликвидировано до 15... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:10
2024-07-11T22:10
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВКС РФ поразили в сирийской провинции Идлиб лагерь подготовки боевиков, мастерскую по производству беспилотников и два склада с ними, также ликвидировано до 15 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В целях пресечения продолжающихся нарушений режима прекращения боевых действий ВКС России 10 июля нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб. Ударами ВКС России поражены: лагерь подготовки боевиков "Ашхани-Тахтани", мастерская по производству беспилотников и два склада беспилотников, а также опорные пункты незаконных вооруженных формирований. Ликвидировано до 15, ранено более 20 боевиков", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20240710/siriya-1958851460.html
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России
ВКС России поразили лагерь подготовки боевиков и склады с дронами в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ поразили в Идлибе лагерь подготовки боевиков и 2 склада с дронами

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВКС РФ поразили в сирийской провинции Идлиб лагерь подготовки боевиков, мастерскую по производству беспилотников и два склада с ними, также ликвидировано до 15 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В целях пресечения продолжающихся нарушений режима прекращения боевых действий ВКС России 10 июля нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб. Ударами ВКС России поражены: лагерь подготовки боевиков "Ашхани-Тахтани", мастерская по производству беспилотников и два склада беспилотников, а также опорные пункты незаконных вооруженных формирований. Ликвидировано до 15, ранено более 20 боевиков", - сказал он на брифинге.
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10 июля, 22:15
 
В миреРоссияИдлиб (мухафаза)Воздушно-космические силы России
 
 
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