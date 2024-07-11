https://ria.ru/20240711/siriya-1959100414.html

ВКС России поразили лагерь подготовки боевиков и склады с дронами в Сирии

ВКС России поразили лагерь подготовки боевиков и склады с дронами в Сирии - РИА Новости, 11.07.2024

ВКС России поразили лагерь подготовки боевиков и склады с дронами в Сирии

ВКС РФ поразили в сирийской провинции Идлиб лагерь подготовки боевиков, мастерскую по производству беспилотников и два склада с ними, также ликвидировано до 15... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T22:10

2024-07-11T22:10

2024-07-11T22:10

в мире

россия

идлиб (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВКС РФ поразили в сирийской провинции Идлиб лагерь подготовки боевиков, мастерскую по производству беспилотников и два склада с ними, также ликвидировано до 15 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В целях пресечения продолжающихся нарушений режима прекращения боевых действий ВКС России 10 июля нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб. Ударами ВКС России поражены: лагерь подготовки боевиков "Ашхани-Тахтани", мастерская по производству беспилотников и два склада беспилотников, а также опорные пункты незаконных вооруженных формирований. Ликвидировано до 15, ранено более 20 боевиков", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240710/siriya-1958851460.html

россия

идлиб (мухафаза)

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в мире, россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии