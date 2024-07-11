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Лукашенко высоко оценил перспективы ШОС - РИА Новости, 11.07.2024
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22:11 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/shos-1959100704.html
Лукашенко высоко оценил перспективы ШОС
Лукашенко высоко оценил перспективы ШОС - РИА Новости, 11.07.2024
Лукашенко высоко оценил перспективы ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества - сообщество государств, за которыми будущее, и получение Минском... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:11
2024-07-11T22:11
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МИНСК, 11 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества - сообщество государств, за которыми будущее, и получение Минском статуса полноправного члена в ШОС является знаковым событием для страны. Данное заявление президент сделал на церемонии открытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в четверг. "Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Поэтому наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Он подчеркнул, что нынешний форум собрал единомышленников из четырех десятков стран - от России до Индии и от Китая до Колумбии. "Сегодня мы впервые приветствуем министров культуры и творческие коллективы из стран Шанхайской организации сотрудничества - теперь уже и нашей организации. Это знаковое событие в жизни страны. Мы присоединились к сообществу государств, за которыми будущее. Будущее развития человечества на принципах равноправия, уважения и созидания. По крайней мере, сегодня царит в ШОС такой дух", - сказал президент. Он напомнил, что в программе нынешнего фестиваля - День национальных культур стран ШОС. "Пусть он станет символическим началом нашего совместного пути к общим целям. Целям, сплотившим больше половины населения планеты - людей, которым близка и понятна философия нашего фестиваля. В ней - ключ к миру и взаимопониманию, который нам дают люди искусства, талантливые люди", - отметил белорусский президент. Он подчеркнул, что сегодня фестиваль в Витебске объединяет людей разных поколений, религий и культур - истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями - от авангарда до классики. "Но главное, он стал поистине семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой", - сказал глава белорусского государства. Ранее в июле было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск, ранее имевший статус наблюдателя в организации, стал десятым участником ШОС. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, шос, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, ШОС, В мире
Лукашенко высоко оценил перспективы ШОС

Лукашенко назвал ШОС сообществом государств, за которым стоит будущее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества - сообщество государств, за которыми будущее, и получение Минском статуса полноправного члена в ШОС является знаковым событием для страны.
Данное заявление президент сделал на церемонии открытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в четверг.
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"Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Поэтому наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он подчеркнул, что нынешний форум собрал единомышленников из четырех десятков стран - от России до Индии и от Китая до Колумбии.
"Сегодня мы впервые приветствуем министров культуры и творческие коллективы из стран Шанхайской организации сотрудничества - теперь уже и нашей организации. Это знаковое событие в жизни страны. Мы присоединились к сообществу государств, за которыми будущее. Будущее развития человечества на принципах равноправия, уважения и созидания. По крайней мере, сегодня царит в ШОС такой дух", - сказал президент.
Он напомнил, что в программе нынешнего фестиваля - День национальных культур стран ШОС. "Пусть он станет символическим началом нашего совместного пути к общим целям. Целям, сплотившим больше половины населения планеты - людей, которым близка и понятна философия нашего фестиваля. В ней - ключ к миру и взаимопониманию, который нам дают люди искусства, талантливые люди", - отметил белорусский президент.
Он подчеркнул, что сегодня фестиваль в Витебске объединяет людей разных поколений, религий и культур - истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями - от авангарда до классики. "Но главное, он стал поистине семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой", - сказал глава белорусского государства.
Ранее в июле было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск, ранее имевший статус наблюдателя в организации, стал десятым участником ШОС. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине.
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