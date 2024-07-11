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"Россети" не ожидают роста цен на услуги интернет-провайдеров - РИА Новости, 11.07.2024
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16:03 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/rosseti-1959019596.html
"Россети" не ожидают роста цен на услуги интернет-провайдеров
"Россети" не ожидают роста цен на услуги интернет-провайдеров - РИА Новости, 11.07.2024
"Россети" не ожидают роста цен на услуги интернет-провайдеров
"Россети" видят в действиях ряда малых интернет-операторов, которые отказываются заключать договоры с электросетевой компанией на предоставление доступа к... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:03
2024-07-11T16:03
экономика
россети московский регион
россети
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Россети" видят в действиях ряда малых интернет-операторов, которые отказываются заключать договоры с электросетевой компанией на предоставление доступа к инфраструктуре по текущим тарифам, стремление к получению необоснованного дополнительного дохода, прокомментировали РИА Новости в компании "Россети Московский регион". Ранее в четверг газета "Ведомости" написала, что с начала мая с исками к сетевой компании обратились более десяти столичных интернет-провайдеров, несогласных оплачивать используемую ими инфраструктуру "Россетей" по тарифам, рассчитанным за каждый размещенный кабель. Параллельно с исками провайдеры направили обращение в Федеральную антимонопольную службу. В ФАС РИА Новости уже прокомментировали, что большинство заявителей по этому делу - малые региональные операторы связи, осуществляющие подвесы сетей электросвязи на опорах ПАО "Россети Московский регион" самовольно без заключения договора и оплаты. В ведомстве также заявили, что не ожидают роста цен на услуги интернет-провайдеров после перевода их взаимоотношений с "Россетями" в правовое поле. Как подчеркнули в компании "Россети Московский регион", информация о составе и структуре всех затрат операторов связи отсутствует в публичных источниках, что не позволяет установить связь между изменением стоимости размещения оптоволоконных кабелей на опорах воздушных линий электропередачи и конечной стоимостью интернета для абонентов. "Таким образом, действия операторов связи направлены на абсолютно необоснованное получение дополнительного дохода при сокращении расходов на пользование инфраструктурой электросетевых компаний", - считают в сетевой компании. Там также отметили, что сейчас порядок определения платы за размещение оптоволоконных кабелей установлен приказом ФАС. В соответствии с ним цены на предоставление доступа сторонним лицам к опорам воздушных линий электропередачи для размещения ВОЛС актуализируются на коэффициент инфляции. "Однако ряд операторов связи по-прежнему без заключения договоров размещают свои сети электросвязи на объектах электросетевого хозяйства, что выявляется при проведении плановых осмотров. При этом операторы связи инициируют длительные судебные разбирательства, а также предпринимают иные действия в целях уклонения от заключения договоров", - добавили в "Россетях Московского региона".
https://ria.ru/20240405/mts-1938075108.html
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экономика, россети московский регион, россети, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россети Московский регион, Россети, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Россети" не ожидают роста цен на услуги интернет-провайдеров

"Россети" видят в действиях малых интернет-операторов стремление к доходу

© "Россети Московский регион"Специалисты компании "Россети Московский регион"
Специалисты компании Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© "Россети Московский регион"
Специалисты компании "Россети Московский регион". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Россети" видят в действиях ряда малых интернет-операторов, которые отказываются заключать договоры с электросетевой компанией на предоставление доступа к инфраструктуре по текущим тарифам, стремление к получению необоснованного дополнительного дохода, прокомментировали РИА Новости в компании "Россети Московский регион".
Ранее в четверг газета "Ведомости" написала, что с начала мая с исками к сетевой компании обратились более десяти столичных интернет-провайдеров, несогласных оплачивать используемую ими инфраструктуру "Россетей" по тарифам, рассчитанным за каждый размещенный кабель. Параллельно с исками провайдеры направили обращение в Федеральную антимонопольную службу.
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В ФАС РИА Новости уже прокомментировали, что большинство заявителей по этому делу - малые региональные операторы связи, осуществляющие подвесы сетей электросвязи на опорах ПАО "Россети Московский регион" самовольно без заключения договора и оплаты. В ведомстве также заявили, что не ожидают роста цен на услуги интернет-провайдеров после перевода их взаимоотношений с "Россетями" в правовое поле.
Как подчеркнули в компании "Россети Московский регион", информация о составе и структуре всех затрат операторов связи отсутствует в публичных источниках, что не позволяет установить связь между изменением стоимости размещения оптоволоконных кабелей на опорах воздушных линий электропередачи и конечной стоимостью интернета для абонентов. "Таким образом, действия операторов связи направлены на абсолютно необоснованное получение дополнительного дохода при сокращении расходов на пользование инфраструктурой электросетевых компаний", - считают в сетевой компании.
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Там также отметили, что сейчас порядок определения платы за размещение оптоволоконных кабелей установлен приказом ФАС. В соответствии с ним цены на предоставление доступа сторонним лицам к опорам воздушных линий электропередачи для размещения ВОЛС актуализируются на коэффициент инфляции.
«
"Однако ряд операторов связи по-прежнему без заключения договоров размещают свои сети электросвязи на объектах электросетевого хозяйства, что выявляется при проведении плановых осмотров. При этом операторы связи инициируют длительные судебные разбирательства, а также предпринимают иные действия в целях уклонения от заключения договоров", - добавили в "Россетях Московского региона".
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ЭкономикаРоссети Московский регионРоссетиФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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