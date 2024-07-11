https://ria.ru/20240711/rosatom-1958995522.html

Россия и Китай обсудили сотрудничество по мирному атому

Россия и Китай обсудили сотрудничество по мирному атому - РИА Новости, 11.07.2024

Россия и Китай обсудили сотрудничество по мирному атому

Представители "Росатома" в Пекине обсудили с китайскими коллегами текущие проекты и перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила российская... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:02

2024-07-11T15:02

2024-07-11T15:20

россия

китай

пекин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

алексей лихачев

тяньваньская аэс

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представители "Росатома" в Пекине обсудили с китайскими коллегами текущие проекты и перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила российская госкорпорация.В четверг в столице КНР состоялось 28-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь, они приняли участие в заседании."Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях с учетом Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое было подписано 16 мая 2024 года. По итогам заседания был подписан протокол", - говорится в сообщении.Сотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. Сейчас в КНР с участием РФ строятся новые энергоблоки Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Тяньваньская АЭС – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем.В марте 2023 года в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина Лихачев и Чжан Кэцзянь подписали программу сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла.Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне.С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики.

https://ria.ru/20240711/plan-1958868614.html

https://ria.ru/20240710/aes-1958685423.html

https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html

россия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, пекин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, тяньваньская аэс