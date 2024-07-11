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Военная промышленность должна потянуть за собой экономику, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2024
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05:23 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/promyshlennost-1958878758.html
Военная промышленность должна потянуть за собой экономику, считает эксперт
Военная промышленность должна потянуть за собой экономику, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2024
Военная промышленность должна потянуть за собой экономику, считает эксперт
Военная промышленность должна сегодня потянуть за собой и всю экономику, и науку, и образование, привести к таким глубинным изменениям в обществе, когда... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:23
2024-07-11T05:23
россия
сергей караганов
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военная промышленность должна сегодня потянуть за собой и всю экономику, и науку, и образование, привести к таким глубинным изменениям в обществе, когда инженеры и квалифицированные рабочие станут снова элитой, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Военная промышленность, уверен, должна сегодня потянуть за собой и всю экономику, и науку, и образование", - сказал он. "Привести к таким глубинным изменениям в обществе, когда инженеры и квалифицированные рабочие станут снова элитой. А не политологи, олигархи и их обслуга", - добавил собеседник агентства. В России, по его словам, "так было всегда: и в Советском Союзе, и в Российской империи". "В нашей стране другие двигатели никогда не работали. Перераспределение человеческого капитала, финансовых потоков в сторону военно-промышленного комплекса является единственным и главным двигателем технологического развития России", - подчеркнул Караганов. Он заключил, что реформы Петра были, ко всему прочему, нацелены на то, чтобы создать в России военную промышленность.
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россия, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), экономика
Россия, Сергей Караганов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Военная промышленность должна потянуть за собой экономику, считает эксперт

Караганов: военная промышленность должна потянуть за собой и экономику, и науку

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военная промышленность должна сегодня потянуть за собой и всю экономику, и науку, и образование, привести к таким глубинным изменениям в обществе, когда инженеры и квалифицированные рабочие станут снова элитой, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Военная промышленность, уверен, должна сегодня потянуть за собой и всю экономику, и науку, и образование", - сказал он.
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"Привести к таким глубинным изменениям в обществе, когда инженеры и квалифицированные рабочие станут снова элитой. А не политологи, олигархи и их обслуга", - добавил собеседник агентства.
В России, по его словам, "так было всегда: и в Советском Союзе, и в Российской империи".
"В нашей стране другие двигатели никогда не работали. Перераспределение человеческого капитала, финансовых потоков в сторону военно-промышленного комплекса является единственным и главным двигателем технологического развития России", - подчеркнул Караганов.
Он заключил, что реформы Петра были, ко всему прочему, нацелены на то, чтобы создать в России военную промышленность.
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