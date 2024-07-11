https://ria.ru/20240711/pozhar-1958874651.html

В Красноярске ликвидировали открытое горение автосервиса

В Красноярске ликвидировали открытое горение автосервиса - РИА Новости, 11.07.2024

В Красноярске ликвидировали открытое горение автосервиса

Открытое горение автосервиса ликвидировано в Красноярске, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T03:32

2024-07-11T03:32

2024-07-11T03:32

происшествия

красноярск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Открытое горение автосервиса ликвидировано в Красноярске, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что автосервис горит на площади 1,8 тысячи квадратных метров в Красноярске, два человека спасены. "В Красноярске огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

красноярск

россия

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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)