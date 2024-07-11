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В Красноярске ликвидировали открытое горение автосервиса
В Красноярске ликвидировали открытое горение автосервиса - РИА Новости, 11.07.2024
В Красноярске ликвидировали открытое горение автосервиса
Открытое горение автосервиса ликвидировано в Красноярске, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T03:32
2024-07-11T03:32
2024-07-11T03:32
происшествия
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Открытое горение автосервиса ликвидировано в Красноярске, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что автосервис горит на площади 1,8 тысячи квадратных метров в Красноярске, два человека спасены. "В Красноярске огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске ликвидировали открытое горение автосервиса
МЧС: в Красноярске ликвидировали открытое горение автосервиса