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Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 11.07.2024 (обновлено: 22:53 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/pomosch-1959103530.html
Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине
Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине
Более 20-ти стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева, говорится в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:38
2024-07-11T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
нато
киев
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Более 20-ти стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева, говорится в опубликованном документе на сайте Еврокомиссии.Сообщается, что договор подписали США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, а также главы Евросовета, Еврокомиссии и Владимир Зеленский.В частности, в рамках этого документа стороны обязуются "оказать поддержку для удовлетворения срочных потребностей Украины в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии". Кроме того, стороны планируют помочь Украине в будущем поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания. Для этого планируется провести совещание на уровне министров обороны.Также в документе утверждается, что в случае нападения на Украину в будущем, стороны проведут встречу на высшем уровне для определения "дальнейших шагов для ее поддержки".Страны также отметили, что "безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона".
https://ria.ru/20240711/konflikt-1959098059.html
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в мире, украина, евросоюз, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, Киев
Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине

Более 20 стран на саммите НАТО подписали документ для ускорения помощи ВСУ

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Более 20-ти стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева, говорится в опубликованном документе на сайте Еврокомиссии.
Сообщается, что договор подписали США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, а также главы Евросовета, Еврокомиссии и Владимир Зеленский.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Вчера, 21:43
В частности, в рамках этого документа стороны обязуются "оказать поддержку для удовлетворения срочных потребностей Украины в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии". Кроме того, стороны планируют помочь Украине в будущем поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания. Для этого планируется провести совещание на уровне министров обороны.
Также в документе утверждается, что в случае нападения на Украину в будущем, стороны проведут встречу на высшем уровне для определения "дальнейших шагов для ее поддержки".
Страны также отметили, что "безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзНАТОКиев
 
 
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