https://ria.ru/20240711/pomosch-1959103530.html
Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине
Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине
Более 20-ти стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева, говорится в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:38
2024-07-11T22:38
2024-07-11T22:53
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Более 20-ти стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева, говорится в опубликованном документе на сайте Еврокомиссии.Сообщается, что договор подписали США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, а также главы Евросовета, Еврокомиссии и Владимир Зеленский.В частности, в рамках этого документа стороны обязуются "оказать поддержку для удовлетворения срочных потребностей Украины в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии". Кроме того, стороны планируют помочь Украине в будущем поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания. Для этого планируется провести совещание на уровне министров обороны.Также в документе утверждается, что в случае нападения на Украину в будущем, стороны проведут встречу на высшем уровне для определения "дальнейших шагов для ее поддержки".Страны также отметили, что "безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона".
https://ria.ru/20240711/konflikt-1959098059.html
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в мире, украина, евросоюз, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, Киев
Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине
Более 20 стран на саммите НАТО подписали документ для ускорения помощи ВСУ
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости.
Более 20-ти стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева, говорится в опубликованном документе на сайте Еврокомиссии
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Сообщается, что договор подписали США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, а также главы Евросовета, Еврокомиссии и Владимир Зеленский.
В частности, в рамках этого документа стороны обязуются "оказать поддержку для удовлетворения срочных потребностей Украины в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии". Кроме того, стороны планируют помочь Украине в будущем поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания. Для этого планируется провести совещание на уровне министров обороны.
Также в документе утверждается, что в случае нападения на Украину в будущем, стороны проведут встречу на высшем уровне для определения "дальнейших шагов для ее поддержки".
Страны также отметили, что "безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона".