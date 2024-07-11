https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958951503.html
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь - РИА Новости, 11.07.2024
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь
Полуголый мужчина с приятелями вынесли из подмосковного сетевого магазина корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем, правонарушителей задержали, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:04
2024-07-11T13:04
2024-07-11T13:10
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полуголый мужчина с приятелями вынесли из подмосковного сетевого магазина корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем, правонарушителей задержали, сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области. На кадрах, опубликованных Росгвардией, трое мужчин, один из которых без футболки, выносят из магазина наполненную продуктами корзину. "Сотрудники Коломенского ОВО находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о том, что в парке "Сосновый бор" находятся подозреваемые в открытом хищении товаров из сетевого магазина. Ранее правонарушители, не скрывая свои действия, покинули один из гипермаркетов с неоплаченной алкогольной продукцией, шашлыками и мангалом в руках", - говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии совместно с полицией задержали правонарушителей, один из которых пытался бежать. В ведомстве отметили, что злоумышленник перелезал через забор и повредил руку. Ранее судимый 26-летний житель города Озеры был доставлен в больницу.
https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html
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Ограбление в супермаркете в Коломне
Дерзкое ограбление в подмосковной Коломне: трое мужчин зашли в супермаркет, набрали мяса для шашлыков, алкоголя и, прихватив с собой еще и мангал, ушли в соседний парк отдыхать.
Хитроумных грабителей, не скрывавших свои лица перед камерами, довольно быстро поймали в том самом парке. Один из них даже пытался бежать, но поранился при попытке перелезть через забор.
2024-07-11T13:04
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь
В Подмосковье из гипермаркета вынесли корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем