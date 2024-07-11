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В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь - РИА Новости, 11.07.2024
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13:04 11.07.2024 (обновлено: 13:10 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958951503.html
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь - РИА Новости, 11.07.2024
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь
Полуголый мужчина с приятелями вынесли из подмосковного сетевого магазина корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем, правонарушителей задержали, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:04
2024-07-11T13:10
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полуголый мужчина с приятелями вынесли из подмосковного сетевого магазина корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем, правонарушителей задержали, сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области. На кадрах, опубликованных Росгвардией, трое мужчин, один из которых без футболки, выносят из магазина наполненную продуктами корзину. &quot;Сотрудники Коломенского ОВО находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о том, что в парке &quot;Сосновый бор&quot; находятся подозреваемые в открытом хищении товаров из сетевого магазина. Ранее правонарушители, не скрывая свои действия, покинули один из гипермаркетов с неоплаченной алкогольной продукцией, шашлыками и мангалом в руках&quot;, - говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии совместно с полицией задержали правонарушителей, один из которых пытался бежать. В ведомстве отметили, что злоумышленник перелезал через забор и повредил руку. Ранее судимый 26-летний житель города Озеры был доставлен в больницу.
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московская область (подмосковье)
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Ограбление в супермаркете в Коломне
Дерзкое ограбление в подмосковной Коломне: трое мужчин зашли в супермаркет, набрали мяса для шашлыков, алкоголя и, прихватив с собой еще и мангал, ушли в соседний парк отдыхать. Хитроумных грабителей, не скрывавших свои лица перед камерами, довольно быстро поймали в том самом парке. Один из них даже пытался бежать, но поранился при попытке перелезть через забор.
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь

В Подмосковье из гипермаркета вынесли корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полуголый мужчина с приятелями вынесли из подмосковного сетевого магазина корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем, правонарушителей задержали, сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области.
На кадрах, опубликованных Росгвардией, трое мужчин, один из которых без футболки, выносят из магазина наполненную продуктами корзину.
«

"Сотрудники Коломенского ОВО находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о том, что в парке "Сосновый бор" находятся подозреваемые в открытом хищении товаров из сетевого магазина. Ранее правонарушители, не скрывая свои действия, покинули один из гипермаркетов с неоплаченной алкогольной продукцией, шашлыками и мангалом в руках", - говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицией задержали правонарушителей, один из которых пытался бежать. В ведомстве отметили, что злоумышленник перелезал через забор и повредил руку. Ранее судимый 26-летний житель города Озеры был доставлен в больницу.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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