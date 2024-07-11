https://ria.ru/20240711/peskov-1959098715.html

Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом

Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом - РИА Новости, 11.07.2024

Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом

Все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:53

2024-07-11T21:53

2024-07-11T21:53

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием", - сказал Песков, комментируя планы США размещать в Германии дальнобойные ракеты, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240711/peskov-1959098315.html

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россия, сша, германия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире