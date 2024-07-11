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Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом - РИА Новости, 11.07.2024
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21:53 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/peskov-1959098715.html
Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом
Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом - РИА Новости, 11.07.2024
Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом
Все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:53
2024-07-11T21:53
россия
сша
германия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием", - сказал Песков, комментируя планы США размещать в Германии дальнобойные ракеты, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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россия, сша, германия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Германия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом

Песков: все атрибуты холодной войны в отношениях РФ с Западом возвращаются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием", - сказал Песков, комментируя планы США размещать в Германии дальнобойные ракеты, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Запуск ракеты JASSM - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
Вчера, 21:45
 
РоссияСШАГерманияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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