https://ria.ru/20240711/peskov-1959098715.html
Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом
Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом - РИА Новости, 11.07.2024
Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом
Все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:53
2024-07-11T21:53
2024-07-11T21:53
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все атрибуты холодной войны с конфронтацией и с прямым противостоянием возвращаются в отношениях РФ с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием", - сказал Песков, комментируя планы США размещать в Германии дальнобойные ракеты, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240711/peskov-1959098315.html
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Россия, США, Германия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков заявил о возвращении атрибутов холодной войны в отношениях с Западом
Песков: все атрибуты холодной войны в отношениях РФ с Западом возвращаются