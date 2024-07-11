https://ria.ru/20240711/peskov-1959098315.html
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
Решение США разместить в Германии дальнобойное оружие ведет к холодной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Павлом... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:45
2024-07-11T21:45
2024-07-11T22:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Решение США разместить в Германии дальнобойное оружие ведет к холодной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным, кадры которой размещены в Telegram-канале журналиста."Идем уверенными шагами <...>. Все это уже было. Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием", — сказал он.В то же время ФРГ, США, Франция и Великобритания также напрямую участвуют в конфликте на Украине. По словам чиновника, все это делается для того, чтобы гарантировать стратегическое поражение России на поле боя."Это не повод для пессимизма, наоборот, это повод, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал и выполнить цели <...> специальной военной операции", — резюмировал Песков.Накануне Пентагон сообщил, что c 2026 года Соединенные Штаты приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил канцлер Олаф Шольц. Как отметил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Москва выработает военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.
https://ria.ru/20240711/germaniya-1959055000.html
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германия, сша, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин, министерство обороны сша, олаф шольц
Германия, США, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Министерство обороны США, Олаф Шольц
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
Песков: решение по дальнобойному оружию США в ФРГ ведет к холодной войне