https://ria.ru/20240711/peskov-1959098315.html

Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков

Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024

Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков

Решение США разместить в Германии дальнобойное оружие ведет к холодной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Павлом... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:45

2024-07-11T21:45

2024-07-11T22:26

германия

сша

в мире

россия

дмитрий песков

павел зарубин

министерство обороны сша

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959040956_0:30:1848:1070_1920x0_80_0_0_8f9e637450d7b4868b633f41f44c7406.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Решение США разместить в Германии дальнобойное оружие ведет к холодной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным, кадры которой размещены в Telegram-канале журналиста."Идем уверенными шагами <...>. Все это уже было. Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием", — сказал он.В то же время ФРГ, США, Франция и Великобритания также напрямую участвуют в конфликте на Украине. По словам чиновника, все это делается для того, чтобы гарантировать стратегическое поражение России на поле боя."Это не повод для пессимизма, наоборот, это повод, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал и выполнить цели <...> специальной военной операции", — резюмировал Песков.Накануне Пентагон сообщил, что c 2026 года Соединенные Штаты приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил канцлер Олаф Шольц. Как отметил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Москва выработает военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.

https://ria.ru/20240711/germaniya-1959055000.html

https://ria.ru/20240711/germaniya-1958995648.html

германия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, сша, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин, министерство обороны сша, олаф шольц