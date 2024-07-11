Рейтинг@Mail.ru
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 11.07.2024 (обновлено: 22:26 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/peskov-1959098315.html
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
Решение США разместить в Германии дальнобойное оружие ведет к холодной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Павлом... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:45
2024-07-11T22:26
германия
сша
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
министерство обороны сша
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959040956_0:30:1848:1070_1920x0_80_0_0_8f9e637450d7b4868b633f41f44c7406.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Решение США разместить в Германии дальнобойное оружие ведет к холодной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным, кадры которой размещены в Telegram-канале журналиста."Идем уверенными шагами &lt;...&gt;. Все это уже было. Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием", — сказал он.В то же время ФРГ, США, Франция и Великобритания также напрямую участвуют в конфликте на Украине. По словам чиновника, все это делается для того, чтобы гарантировать стратегическое поражение России на поле боя.&quot;Это не повод для пессимизма, наоборот, это повод, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал и выполнить цели &lt;...&gt; специальной военной операции&quot;, — резюмировал Песков.Накануне Пентагон сообщил, что c 2026 года Соединенные Штаты приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил канцлер Олаф Шольц. Как отметил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Москва выработает военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.
https://ria.ru/20240711/germaniya-1959055000.html
https://ria.ru/20240711/germaniya-1958995648.html
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959040956_111:0:1835:1293_1920x0_80_0_0_9fe68dd926aaced1e3ebe0a146daaf9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, сша, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин, министерство обороны сша, олаф шольц
Германия, США, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Министерство обороны США, Олаф Шольц
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков

Песков: решение по дальнобойному оружию США в ФРГ ведет к холодной войне

© AFP 2024 / US Air ForceЗапуск ракеты JASSM
Запуск ракеты JASSM - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AFP 2024 / US Air Force
Запуск ракеты JASSM. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Решение США разместить в Германии дальнобойное оружие ведет к холодной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным, кадры которой размещены в Telegram-канале журналиста.
"Идем уверенными шагами <...>. Все это уже было. Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием", — сказал он.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Посол России оценил решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии
Вчера, 17:53
В то же время ФРГ, США, Франция и Великобритания также напрямую участвуют в конфликте на Украине. По словам чиновника, все это делается для того, чтобы гарантировать стратегическое поражение России на поле боя.
«

"Это не повод для пессимизма, наоборот, это повод, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал и выполнить цели <...> специальной военной операции", — резюмировал Песков.

Накануне Пентагон сообщил, что c 2026 года Соединенные Штаты приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе.
По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил канцлер Олаф Шольц.
Как отметил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Москва выработает военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в ФРГ
Вчера, 15:03
 
ГерманияСШАВ миреРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинМинистерство обороны СШАОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала