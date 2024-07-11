https://ria.ru/20240711/obvinenie-1958874493.html
В Приморье экс-директора госучреждения обвинили в превышении полномочий
В Приморье экс-директора госучреждения обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 11.07.2024
В Приморье экс-директора госучреждения обвинили в превышении полномочий
Следователи в Приморье предъявили обвинение в превышении должностных полномочий бывшему директору казенного учреждения по делу о смытой паводком дамбе в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T03:31
2024-07-11T03:31
2024-07-11T03:31
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили обвинение в превышении должностных полномочий бывшему директору казенного учреждения по делу о смытой паводком дамбе в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске в августе 2023 года, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СКР по Приморскому краю предъявлено окончательное обвинение в превышении должностных полномочий бывшему директору муниципального казенного учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" Дмитрию Бобрышу в связи с затоплением микрорайона "Семь ветров" в 2023 году (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в марте 2022 года между казенным учреждением и организацией-подрядчиком был заключен контракт на выполнение работ по строительству инженерного сооружения для защиты от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе улицы Раздольной в городе Уссурийске. По данным СК, с февраля до апреля 2023 года неоднократно выявлялись факты отставания от графика производства работ. "Обвиняемому и его заместителю Анне Токаревской достоверно было известно, что работы по установке шлюза-регулятора должны быть выполнены до 31 марта 2023 года, поскольку в регионе начинается паводкоопасный период. Кроме того, они знали, что указанные работы связаны с демонтажем тела дамбы. Однако они не были завершены до августа 2023 года, в результате чего 12 августа произошел промыв тела дамбы в месте производства работ и затопление микрорайона "Семь ветров", причинившее значительный ущерб жителям", - отмечается в сообщении СК. В середине августа 2023 года тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморский край ливни, которые вызвали сильные паводки, в том числе в Уссурийске. Местные жители сообщили утром 12 августа о повреждении дамбы и быстром притоке воды сквозь нее. Проверка прокуратуры позже установила, что дамбу не достроили в срок, и неготовое сооружение не смогло сдержать воду в паводок. Было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба по неосторожности. В следственном управлении позже сообщили о задержании директора и заместителя директора муниципального учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" в Уссурийске по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
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происшествия, уссурийск, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье экс-директора госучреждения обвинили в превышении полномочий
СК предъявил обвинение бывшему директору учреждения по делу о дамбе в Уссурийске
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили обвинение в превышении должностных полномочий бывшему директору казенного учреждения по делу о смытой паводком дамбе в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске в августе 2023 года, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следователями СКР по Приморскому краю предъявлено окончательное обвинение в превышении должностных полномочий бывшему директору муниципального казенного учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" Дмитрию Бобрышу в связи с затоплением микрорайона "Семь ветров" в 2023 году (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в марте 2022 года между казенным учреждением и организацией-подрядчиком был заключен контракт на выполнение работ по строительству инженерного сооружения для защиты от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе улицы Раздольной в городе Уссурийске. По данным СК
, с февраля до апреля 2023 года неоднократно выявлялись факты отставания от графика производства работ.
"Обвиняемому и его заместителю Анне Токаревской достоверно было известно, что работы по установке шлюза-регулятора должны быть выполнены до 31 марта 2023 года, поскольку в регионе начинается паводкоопасный период. Кроме того, они знали, что указанные работы связаны с демонтажем тела дамбы. Однако они не были завершены до августа 2023 года, в результате чего 12 августа произошел промыв тела дамбы в месте производства работ и затопление микрорайона "Семь ветров", причинившее значительный ущерб жителям", - отмечается в сообщении СК.
В середине августа 2023 года тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморский край ливни, которые вызвали сильные паводки, в том числе в Уссурийске. Местные жители сообщили утром 12 августа о повреждении дамбы и быстром притоке воды сквозь нее. Проверка прокуратуры позже установила, что дамбу не достроили в срок, и неготовое сооружение не смогло сдержать воду в паводок. Было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба по неосторожности. В следственном управлении позже сообщили о задержании директора и заместителя директора муниципального учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" в Уссурийске по уголовному делу о превышении должностных полномочий.