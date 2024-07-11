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В Молдавии за два года завели более 800 дел из-за миграции украинцев - РИА Новости, 11.07.2024
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21:01 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/moldaviya-1959093980.html
В Молдавии за два года завели более 800 дел из-за миграции украинцев
В Молдавии за два года завели более 800 дел из-за миграции украинцев - РИА Новости, 11.07.2024
В Молдавии за два года завели более 800 дел из-за миграции украинцев
В Молдавии за два года из-за незаконной миграции граждан Украины было заведено более 800 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел Адриан Эфрос в эфире... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:01
2024-07-11T21:01
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. В Молдавии за два года из-за незаконной миграции граждан Украины было заведено более 800 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел Адриан Эфрос в эфире телеканала TV8. "Было задокументировано 319 уголовных дел из-за незаконной миграции, мы усилили КПП, а также зеленый коридор, чтобы остановить эту незаконную миграцию. В 2022 году было 501 дело, так что наметилась тенденция на снижение, мы постоянно обмениваемся информацией с украинскими коллегами", - заявил Эфрос. По его словам, за это время были задержаны четыре сотрудника Пограничной полиции, которые были вовлечены в процесс организации незаконной миграции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240319/uklonisty-1934330115.html
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в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
В Молдавии за два года завели более 800 дел из-за миграции украинцев

В Молдавии за два года завели более 800 дел из-за миграции уклонистов с Украины

© Фото : Пограничная полиция МолдовыЗадержанные на границе с Молдавией граждане Украины
Задержанные на границе с Молдавией граждане Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Пограничная полиция Молдовы
Задержанные на границе с Молдавией граждане Украины. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. В Молдавии за два года из-за незаконной миграции граждан Украины было заведено более 800 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел Адриан Эфрос в эфире телеканала TV8.
"Было задокументировано 319 уголовных дел из-за незаконной миграции, мы усилили КПП, а также зеленый коридор, чтобы остановить эту незаконную миграцию. В 2022 году было 501 дело, так что наметилась тенденция на снижение, мы постоянно обмениваемся информацией с украинскими коллегами", - заявил Эфрос.
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По его словам, за это время были задержаны четыре сотрудника Пограничной полиции, которые были вовлечены в процесс организации незаконной миграции.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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