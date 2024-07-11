https://ria.ru/20240711/litva-1959059355.html

Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам - РИА Новости, 11.07.2024

Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:07

2024-07-11T18:07

2024-07-11T18:07

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, в будущем может начать их закупку, следует из информации на сайте сейма. Законопроект поддержали 99 депутатов, один проголосовал против и трое воздержались. "После денонсации конвенции и выхода из нее Литве больше не будет запрещено приобретать, накапливать и при необходимости применять кассетные боеприпасы. По мнению инициаторов, это повысит эффективность обороны территории Литвы и выступит дополнительной сдерживающей мерой", - говорится в сообщении. Инициатор законопроекта замминистра обороны Ренюс Плешкис заявил, что после ратификации конвенции Литвой в 2010 году "ситуация с безопасностью существенно ухудшилась, изменились угрозы национальной безопасности Литвы", а также отметил, что теперь Вильнюс "поговорит с союзниками, которые уже закупили боеприпасы, и, возможно, присоединится к совместным закупкам с другими странами". В литовском сейме также отметили, что из всех граничащих с Россией стран НАТО только Литва и Норвегия являются членами конвенции. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240711/nato-1958935119.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958932051.html

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в мире, литва, вильнюс, россия, нато