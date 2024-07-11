https://ria.ru/20240711/konflikt-1959096299.html

В Подмосковье конфликт между детьми перерос в ссору родителей

В Подмосковье конфликт между детьми перерос в ссору родителей - РИА Новости, 11.07.2024

В Подмосковье конфликт между детьми перерос в ссору родителей

Конфликт между детьми и их родителями произошел в подмосковном Солнечногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:29

2024-07-11T21:29

2024-07-11T21:30

происшествия

солнечногорск

россия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Конфликт между детьми и их родителями произошел в подмосковном Солнечногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России. "В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Солнечногорск поступило заявление от местной жительницы о принятии мер к неизвестным, которые нанесли ей и её сыну 2014 года рождения телесные повреждения", - говорится в сообщении. Полиция установила, что между мальчиком и девочкой, находившимися на детской площадке в Солнечногорске, произошел конфликт, который перешел в конфликт между родителями детей. В результате которого заявительница и её сын получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Все участники инцидента установлены и опрошены. Устанавливаются причины произошедшего. Потерпевшие направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение.

https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html

солнечногорск

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происшествия, солнечногорск, россия