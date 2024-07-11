https://ria.ru/20240711/gavrilov-1959080926.html

Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов

Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 11.07.2024

Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов

С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:31

2024-07-11T19:31

2024-07-11T19:31

россия

германия

сша

константин гаврилов

нато

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_d54aed25a801f384af8aac2b205d88d2.jpg

ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя планы по размещению дальнобойных ракет США на территории ФРГ с 2026 года. "Обратили внимание, что 10 июля "на полях" вашингтонского саммита Североатлантического альянса Соединённые Штаты и ФРГ опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что с 2026 года США начнут развертывание на германской территории новых американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, а также гиперзвукового оружия, еще ими не созданного. С военной точки зрения, речь идет о наращивании натовцами угроз безопасности, которые Российская Федерация будет вынуждена эффективно парировать", - отметил Гаврилов. Дипломат напомнил, что Россия вводила односторонний мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, но, по его словам, "после провокационных шагов американо-германской "спайки" очевидной реакцией станет адекватный военный ответ". "В условиях тотальной милитаризации мышления политикоформирующих кругов в США и ФРГ это будет отрезвляющим сигналом для зарвавшихся недругов нашей страны", - пояснил глава делегации РФ. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

https://ria.ru/20240711/gavrilov-1959079079.html

https://radiosputnik.ru/20240711/nato-1958950859.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, сша, константин гаврилов, нато, министерство обороны сша, в мире