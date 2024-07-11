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Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 11.07.2024
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19:31 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/gavrilov-1959080926.html
Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов
Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 11.07.2024
Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов
С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:31
2024-07-11T19:31
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германия
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константин гаврилов
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя планы по размещению дальнобойных ракет США на территории ФРГ с 2026 года. "Обратили внимание, что 10 июля "на полях" вашингтонского саммита Североатлантического альянса Соединённые Штаты и ФРГ опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что с 2026 года США начнут развертывание на германской территории новых американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, а также гиперзвукового оружия, еще ими не созданного. С военной точки зрения, речь идет о наращивании натовцами угроз безопасности, которые Российская Федерация будет вынуждена эффективно парировать", - отметил Гаврилов. Дипломат напомнил, что Россия вводила односторонний мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, но, по его словам, "после провокационных шагов американо-германской "спайки" очевидной реакцией станет адекватный военный ответ". "В условиях тотальной милитаризации мышления политикоформирующих кругов в США и ФРГ это будет отрезвляющим сигналом для зарвавшихся недругов нашей страны", - пояснил глава делегации РФ. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
https://ria.ru/20240711/gavrilov-1959079079.html
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россия, германия, сша, константин гаврилов, нато, министерство обороны сша, в мире
Россия, Германия, США, Константин Гаврилов, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО, заявил Гаврилов

Гаврилов: НАТО наращивает угрозы, которые РФ будет вынуждена парировать

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя планы по размещению дальнобойных ракет США на территории ФРГ с 2026 года.
"Обратили внимание, что 10 июля "на полях" вашингтонского саммита Североатлантического альянса Соединённые Штаты и ФРГ опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что с 2026 года США начнут развертывание на германской территории новых американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, а также гиперзвукового оружия, еще ими не созданного. С военной точки зрения, речь идет о наращивании натовцами угроз безопасности, которые Российская Федерация будет вынуждена эффективно парировать", - отметил Гаврилов.
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Вчера, 19:19
Дипломат напомнил, что Россия вводила односторонний мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, но, по его словам, "после провокационных шагов американо-германской "спайки" очевидной реакцией станет адекватный военный ответ".
"В условиях тотальной милитаризации мышления политикоформирующих кругов в США и ФРГ это будет отрезвляющим сигналом для зарвавшихся недругов нашей страны", - пояснил глава делегации РФ.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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