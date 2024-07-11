https://ria.ru/20240711/garbuzov-1958928358.html

Анатолий Гарбузов: московская промышленность переживает период подъема

Анатолий Гарбузов: московская промышленность переживает период подъема - РИА Новости, 11.07.2024

Анатолий Гарбузов: московская промышленность переживает период подъема

Московская промышленность развивается очень высокими темпами и власти Москвы стараются уделять внимание всему спектру производств, которые так или иначе влияют... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:00

2024-07-11T13:00

2024-07-11T13:00

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москва

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анатолий гарбузов

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иннопром

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Московская промышленность развивается очень высокими темпами и власти Москвы стараются уделять внимание всему спектру производств, которые так или иначе влияют на качество жизни москвичей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках промышленной выставки "Иннопром" министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Он также рассказал, какие отрасли промышленности показывают интенсивный рост, в каких странах находят партнеров московские промышленники и когда в столице пройдут промышленные фестивали. Беседовала Ольга Овчинникова.— Анатолий Михайлович, поздравляем вас с постом главы департамента инвестиционной и промышленной политики. Чем вы займетесь на новой должности? Планируются ли какие-то нововведения в работу городской промышленности?— Спасибо за поздравления. Мы обязательно сохраним основной вектор промышленной политики, которому следуем в последние несколько лет — развитие и создание новых высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью продукта.Необходимо понимать, что промышленность города – это живой организм, который развивается в двух направлениях. Первое — это качество. Москва — крупнейший рынок сбыта, при этом столичные жители крайне требовательны, поэтому предприятия должны держать высокую марку своей продукции. Второе: Москва — центр развития новых производств, в том числе и производств критически значимых компонентов, как и для оборонно-промышленного комплекса, так и для гражданского сектора. В свою очередь город готов способствовать развитию промышленных компаний, их росту путем предоставления разных мер поддержки.С учетом тех ограничений, с которыми мы столкнулись в 2022 году и продолжаем сталкиваться сейчас, необходимо понимать, что такие отрасли, как микроэлектроника, фотоника, фармацевтика, электромобилестроение, беспилотные авиационные системы, космические отрасли, станкостроение – это отрасли, без которых невозможно достижение технологического суверенитета, поэтому для дальнейшего устойчивого развития этих отраслей критически важно создавать, обновлять и развивать соответствующую инфраструктуру.Например, мы уже запустили ряд крупных отраслевых кластеров и будем далее развивать кластерный подход в промышленности. Сейчас уже действуют кластеры фотоники и микроэлектроники, где сосредоточены лидеры отрасли, но, безусловно, развитие этих кластеров возможно при активном вовлечении и поддержке города. И в этом плане город понимает свою ответственность и перед жителями Москвы, и перед жителями всей страны, понимает, что нам сейчас необходимо сосредоточиться на развитии критически значимых компонентов, в частности, в микроэлектронике.— Вы затронули тему кластеров, расскажите подробнее, какие кластеры находятся в проработке и могут появиться в столице уже в ближайшей перспективе?— Московская промышленность развивается очень высокими темпами, и мы стараемся уделять внимание всему спектру производств, которые так или иначе влияют на качество жизни москвичей. Это и высокотех, и инновации, и, в том числе, товары ежедневного спроса.Кластерный формат позволяет предприятиям устанавливать тесные кооперационные связи, эффективно развивать технологии и обмениваться опытом, в каких-то продуктах даже снижать цену того или иного товара. В рамках кластера предприятия отрасли достигают высокого уровня синергии и могут создавать гораздо более качественную и инновационную продукцию. Благодаря поддержке города в столице активно развивается специализированная инфраструктура, четыре кластера мы уже запустили, и еще два на этапе формирования.Важно отметить, что мы создаем не только высокотехнологичные кластеры, но и кластеры по выпуску товаров первой необходимости, например, на территории ТиНАО в скором времени появятся пищевой и строительный кластеры.— Пищевой и строительный кластер разместятся в Новой Москве. Почему именно там?— Новая Москва является перспективным районом для размещения крупных производств. Притягивая туда инвестиции и размещая там крупные промышленные кластеры, производственные парки, мы создаем новые точки роста экономики этих районов.Новая Москва сейчас динамично развивается — там строятся новые жилые кварталы, необходимая инфраструктура, прокладываются дороги, тянутся инженерные сети. Поэтому важно обеспечить жителей района рабочими местами около дома, предложив им высокотехнологичные предприятия, интересные задачи и высокую заработную плату. Это также позволит избежать маятниковой миграции и не перегружать дороги. Именно такие условия мы формируем при создании промышленных межотраслевых кластеров.Так, пищевой и строительный кластеры находятся в активной стадии строительства, уже приняты все необходимые решения по дорожному обеспечению и инженерной инфраструктуре, также инвесторы получают земли и ожидают соответствующей документации.Безусловно, вокруг этих кластеров будет развиваться и социальная инфраструктура: новые районы, новые точки роста, комфортабельная и интересная городская среда, с парками, зонами отдыха, и со всем тем, что сейчас требуется семьям, жителям города.— Вы не первый год работаете в сфере московской промышленности и, наверняка, достаточно глубоко погружены в повестку. Как сейчас чувствует себя московская промышленность? Видна ли положительная динамика ее развития? Может быть, поделитесь планами ее развития на ближайшие годы?— Московская промышленность сейчас переживает период подъема: ежегодно мы открываем до 50 крупных и средних производств, растет ассортимент и качество производимой продукции. Привлекательность Москвы для промышленников во многом обусловлена высоким уровнем индустриальной инфраструктуры, а также мерами городской поддержки. Сейчас у нас в заявках на локализацию более одного миллиона квадратных метров новых производств, которые хотели бы разместиться на территории города.Наиболее интенсивный рост до 40% сегодня демонстрируют высокотехнологичные отрасли: микроэлектроника, фармацевтика, машины и оборудование. Кроме того, устойчивый рост показывают отрасли, где мы достигли высокого уровня импортозамещения и которые обеспечивают ежедневные потребности москвичей. Например, за последние 5 лет более чем в 62 раза выросло производство одежды. Отмечу, что продукция московских предприятий сегодня поставляется не только на внутренний рынок, но и уходит на экспорт. Соответственно, мы можем говорить о довольно высоком уровне конкурентоспособности товаров столичного производства.После ухода западных компаний московские производители легко занимают их ниши, ничем не уступают ни по качеству, ни по ценовой политике. Поэтому в данном случае нам важно сохранить положительную динамику, чутко относиться к запросам промышленности, оперативно реагировать на макроэкономические изменения, совершенствовать инвестиционную и промышленную политику и совершенствовать и дополнять меры поддержки.Мэр Москвы Сергей Собянин ставит амбициозные задачи по стратегическому развитию промышленности в столице. Согласно планам на период 2030-2040 годов, именно создание высокотехнологичных наукоемких производств будет иметь стратегическое значение для развития экономики города. Поэтому уже сейчас инвестиционно-строительный цикл для индустриальных проектов мы сократили в два раза.— Вы сказали, что вы динамично меняете меры поддержки под современные условия. На ваш взгляд, есть ли отрасли промышленности, которые на текущий момент нуждаются в особом внимании и развитии? Возможно, планируется вдохнуть вторую жизнь в известные отечественные бренды?— Особое внимание мы уделяем развитию высокотехнологичных отраслей. Мы понимаем, что эти отрасли с учетом капиталоемкости и особенностей создания производств требуют вовлечения как со стороны инвесторов, так и со стороны города. Помимо увеличения объемов основного производства требуется создавать специализированные предприятия по выпуску оборудования и материалов, а также развивать необходимые компетенции, чтобы насытить критически значимые отрасли промышленности высококвалифицированными кадрами.— Вы уже затронули тему автомобилестроения. Как сегодня чувствует себя отрасль автомобилестроения и беспилотных технологий? Намечается ли динамичный рост в этих отраслях?— Прежде всего Москва делает ставку на развитие высокотеха и формирование комфортной городской среды, поэтому, с учетом "зеленой" повестки в прошлом году мы создали кластер электромобилестроения. Предприятия кластера локализованы на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", сегодня в него входят 62 компании, которые выпускают узлы и комплектующие для электромобилей.Мы считаем эту отрасль перспективной и уверены, что переход к полностью отечественной компонентной базе в таких автомобилях произойдет в ближайшие годы. Кроме того, мы планируем расширить линейку выпускаемых транспортных средств на электротяге и локализовать в городе производство коммунальной техники, грузовиков и электробусов.Если говорить о развитии отрасли, то наиболее важными задачами сегодня являются наращивание компетенций и создание специализированной инфраструктуры. В прошлом году мы заключили офсетный контракт на создание производства тяговых аккумуляторных батарей, которые сегодня составляют треть стоимости электрического автомобиля. Гигафабрика полностью покроет потребность в батареях в городском транспорте и в коммунальном электрическом транспорте, полностью заменив зарубежные аналоги.Кроме этого, сейчас в активной стадии строительства находится Московская верфь, на которой будет размещено производство речных трамваев на электрической тяге. Это абсолютно отвечает тем вызовам времени, с которым мы сейчас сталкиваемся в плане перевода нашего городского транспорта на электрическую тягу.Подчеркну, импорт различных узлов и комплектующих — это не выход из ситуации. Как нам показал 2022 год, ограничения могут вводить в абсолютно любой отрасли, без привязки к тому, насколько она социально значима.— А что касается беспилотных систем?— В 2023 году на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в индустриальном парке "Руднево" мы открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Этот центр является опорным научно-производственным центром не только для Москвы, но и для всей России. Основными задачами центра являются создание методологической поддержки отрасли беспилотных авиационных систем, сопровождение и открытие новых научно-производственных центров в различных регионах. Также на базе ФЦ БАС был создан центр коллективного пользования, где по заявке любого производителя беспилотников мы можем оперативно обеспечить выпуск необходимых деталей и компонентов в требуемом объеме.Помимо этого, ФЦ БАС в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" занимается созданием цифрового двойника для упрощения и ускорения процедур сертификации выхода гражданских беспилотников на рынок. Планируем, что в этом году мы уже создадим определенные прототипы информационных систем, в которые будем подгружать необходимые технические задания и проекты беспилотников, для того чтобы эти модели могли быть использованы на территории всей России. Важно, что в этих информационных системах будет возможность тестирования создаваемых прототипов беспилотников с применением искусственного интеллекта, что существенно сократит время от создания беспилотника до выхода его на массовый рынок.— Если сравнивать этот и прошлый год: изменился ли лидер среди отраслей промышленности, который показывает наибольший рост?— Лидеры не меняются, скорее появляются новые точки притяжения в отраслях. Мы видим появление новых системно значимых предприятий в различных отраслях, которые привлекают инвестиции и развивают производство в столице. Москва активно привлекает инвесторов в сферы, которые ранее не были столь развиты. Среди них — станкостроение, электромобильное производство, микроэлектроника, фармацевтика и другие. Мы стремимся не к созданию монополий, а к развитию здорового рынка, который стимулирует конкуренцию и развитие смежных отраслей. Сильные компании играют важную роль в этом процессе, показывая пример другим участникам рынка, и мы призываем к поддержке таких лидеров для общего развития и процветания Москвы.— Как обстоят дела с кадрами в Москве, в частности в промышленной отрасли? Где наиболее востребованы специалисты?— Кадры являются одним из важнейших направлений промышленной политики. Как я уже сказал, создание и обучение высококлассных инженеров, работников средне-специального образования — это одно из приоритетных направлений поддержки города. У нас работает Московская техническая школа, мы недавно подписали 10-е юбилейное соглашение между ВУЗами и индустриальными партнерами по развитию программы "информационная безопасность". До этого 9 программ, которые мы реализовывали, показали свою эффективность и абсолютную применимость. В 2021 году мы запустили Московскую техническую школу, но реальную популярность она обрела в момент введения ограничений. Мы уже обучили свыше 2,7 тысячи специалистов, которые получили актуальные знания по аддитивному производству, искусственному интеллекту, беспилотному транспорту, робототехнике и многим другим направлениям. Важно, что тут необходимо абсолютное партнерство между правительством, между ключевыми научными организациями, такими как МГУ имени Ломоносова, Бауманкой, "СТАНКИН", НАМИ и так далее, и ключевыми индустриальными партнерами в своих сферах. Это создает правильный и, главное, чистый спрос на эти кадры. Таким образом мы соединяем знания с практикой. И те студенты, и те сотрудники заводов, которые повышают свою квалификацию в "Московской технической школе", востребованы на рынке.Также мы принимаем участие в проекте "Инженерный класс в московской школе". В его рамках учащиеся 8-11 классов знакомятся с технологическими процессами на столичных производствах, изучают работу различных станков и оборудования, наблюдают за действиями профессионалов. Только за прошедший учебный год на московских предприятиях провели свыше 400 экскурсий, на которых побывало более 8 тысяч школьников. Кроме того, важно развивать преемственность поколений, семейственность. Для этого мы запустили проект "Династии московской промышленности", в котором мы рассказываем о тех семьях, которые на протяжении многих лет работают в московской промышленности, передавая уникальный опыт и знания из поколения в поколение.Для популяризации промышленности в столице работает проект "Открой Моспром". В его рамках проводятся для всех желающих экскурсии на столичные предприятия. В последнее время мы отмечаем большой спрос, можно даже сказать ажиотаж, на подобный формат, в частности, у семейных пар с маленькими детьми, которые могут узнать, что молоко не растет на полке магазина, а также школьников — им интересно все, что касается робототехники, приборостроения, микроэлектроники. Это подтверждают показатели по приросту аудитории – только с начала этого года к проекту присоединилось около миллиона человек.— Если продолжать тему востребованности проекта "Открой Моспром". Не задумывались ли о том, чтобы пойти дальше и создать городской фестиваль промышленности?— Я думаю, что на этот вопрос мы ответим всей аудитории уже в ближайшее время, потому что на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" промышленная тематика займет очень важное значение, но пока мы оставим в небольшой тайне, что именно мы покажет горожанам. Уже в следующем году мы планируем организовать новые промышленные фестивали, на которых каждый сможет что-то попробовать, и что-то протестировать, чему-то научиться.— Вы уже затронули тему санкций. Частично московская промышленность уже активно решает эту проблему, но есть ли какие-то еще узкие места, которые пока не удалось решить?— Московская промышленность продемонстрировала впечатляющие темпы роста. За первые пять месяцев текущего года объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на почти 20%. Этот значительный рост стал возможен благодаря системным антикризисным мерам поддержки, которые активно предоставляются городом. На данный момент предприятиям доступно свыше 20 мер, среди которых особое внимание уделяется льготным инвестиционным кредитам — только за 2023 год было выделено 105 миллиардов рублей, что представляет собой значительную долю всех инвестиций в основной капитал. Более 800 предприятий уже воспользовались различными программами поддержки, предоставляемыми правительством Москвы. Промышленные компании осознали возможности, которые открываются перед ними, и активно стремятся к развитию, понимая, что сейчас наступил тот самый подходящий момент.Правительство Москвы выстраивало диалог с промышленниками не один год. Мы создали условия, в которых производители доверяют городу, не боятся расти, уверены в той поддержке, которую мы предлагаем. Мы видим, что даже те компании, которые изначально были скептически настроены к заемным средствам, теперь признают их эффективность. Мы уверены, что в следующем году их число увеличится как минимум вдвое благодаря эффективному партнерству бизнеса и города.Мы определили ключевые меры поддержки, такие как льготные и инвестиционные кредиты, предоставление льготных земельных участков для новых производств и гарантированный спрос. Москва выступает лидером по заключению офсетных контрактов – их уже порядка 20, что позволяет нам заключить значительное количество договоров на поставку важнейших продуктов на сумму более 349 миллиардов рублей. Создание более 6,5 тысячи рабочих мест при этом является значительным вкладом в экономику и гарантией долгосрочного развития предприятий.Офсеты никогда не были популярны в России, но именно Москва изменила это. Мы показали стране, насколько это выгодная и эффективная история. Мы активно занимались изменениями в законодательстве и уже заключили несколько межсубъектовых офсетных контрактов, на данный момент контракты находятся на торгах.— Планируете ли вы в этом году провести переговоры о сотрудничестве с новыми зарубежными партнерами?— В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке центра "Моспром" московские компании за последние два года нашли новых партнеров в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и СНГ. Кроме того, для промышленников действует байерская программа центра "Моспром", который бесплатно помогает московским компаниям с поиском контрагентов, в том числе организует международные бизнес-миссии. Мы оказываем всестороннюю консультационную поддержку в части преодоления административных и торговых барьеров на зарубежных рынках. В этом году мы планируем организовать для московских производителей более 20 бизнес-миссий. Московские компании впервые проведут переговоры с контрагентами из Ирана, Иордана, Омана, Таиланда, Бразилии, Монголии и традиционно встретятся с партнерами из стран СНГ и Ближнего Востока.— Как Москва представлена в этом году на "Иннопроме"? Какие важные столичные разработки презентованы на стенде правительства?— Стенд правительства Москвы на выставке посвящен индустриальному направлению, по моему личному мнению, одному из ключевых — это станкоинструментальная промышленность. В частности, сам стенд выполнен в виде токарно-винторезного станка. Причем это на самом деле первый подобный стенд, который Москва строит на "Иннопроме".Уже сегодня мы можем сказать, что столичное станкостроение показывает достойные результаты. В городе действует около 50 предприятий, которые нарастили объем выпуска в полтора раза. На стенде Москвы представлены передовые разработки предприятий станкостроительной отрасли, например, станок для резки электротехнических сталей, промышленный лазерный гравер и устройство лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тысячи ватт. Кроме того, посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными комплексами, в числе которых оператор для автоматизации токарных станков и робот для дуговой сварки.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, новая москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, иннопром