https://ria.ru/20240711/eksperty-1959018843.html

Эксперты: промышленность готова к новому этапу импортозамещения в сфере ПО

Эксперты: промышленность готова к новому этапу импортозамещения в сфере ПО - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперты: промышленность готова к новому этапу импортозамещения в сфере ПО

Российская промышленность готова к решающему этапу импортозамещения в сфере индустриальных программных продуктов, его темпы будут зависеть от повышения... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:21

2024-07-11T17:21

2024-07-11T19:10

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

екатеринбург

технологии

россия

иннопром

импортозамещение

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российская промышленность готова к решающему этапу импортозамещения в сфере индустриальных программных продуктов, его темпы будут зависеть от повышения функциональности, систематизации, верификации и валидации ПО в соответствии с требованиями заказчиков, считают эксперты, оценившие ход внедрения независимых систем математического моделирования и инженерного анализа в отраслях.Они приняли участие в сессии Росатома "Кооперационный подход как инструмент повышения темпов и качества перехода промышленности на отечественное ПО класса САЕ" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.Как сообщает пресс-служба Росатома, участники сессии констатировали успешное решение задача срочной замены иностранных решений отечественными. Дальнейшие процессы будут направлены на преодоление "лоскутности" и повышение качества разработки и внедрения российского ПО. Инструментом в систематизации этой сферы должен стать кооперационный подход, который позволит закрыть "белые пятна" в ИТ-ландшафте и избежать неэффективного использования ресурсов на разработку аналогов имеющегося ПО.Так, по словам директора департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимира Дождева, кооперационный подход позволит обеспечить системность развития САЕ-систем и индустриального ПО в целом."Мы не можем себе позволить в условиях дефицита времени, кадров и финансовых ресурсов работать над одними и теми же задачами одновременно в нескольких центрах разработки. Конкуренция на рынке должна быть, но приоритетом является вопрос технологического суверенитета. Поэтому в тех проектах, которые претендуют на господдержку, будем смотреть, что уже сделано другими разработчиками, и не поддерживать создание обычных аналогов", - приводятся в сообщении его слова.Дождев отметил, что инструменты для процессов кооперации уже созданы. "Мы подписали на прошлой неделе программу стандартизации для того, чтобы наше нормативно-техническое поле соответствовало состоянию разработок. Для этого запустили работу архитектурного комитета в машиностроении, который уже начал отсматривать конкретные проекты с точки зрения интероперабельности систем, используемых протоколов, форматов передачи инженерных данных, и так далее", - пояснил он.Заместитель начальника научно-исследовательского отделения компании-разработчика Госкорпорации "Росатом" Роман Королев отметил, что активизация внедрения российских САЕ-систем заметна по росту запросов на техподдержку, развитие функционала и в целом по вниманию промышленности к планам развития того или иного программного модуля."Мы как разработчики можем дать скачок по функционалу, но нужен ли он в отрыве от реальных потребностей? Тут главенствующая роль должна быть у заказчика, у которого есть реальные запросы в решении задачи с конкретными сроками и требованиями. Именно такой подход должен быть в основе планирования разработки функционала. После этого уже нужно кооперироваться, консолидироваться и общими усилиями закрывать эту потребность. Ведь платформенный подход - это совместная работа всех необходимых для закрытия потребности заказчика программных решений в данной области. Что касается систематизации потребностей заказчика, верификации и валидации имеющихся программных решений и подходов, это должна происходить совместно с государством и, возможно, под эгидой государства", - привели в пресс-службе его слова.В свою очередь, начальник лаборатории АО ГНЦ "Центр Келдыша" Игорь Лаптев выделил ряд барьеров, которые мешают активному использования отечественных САЕ-продуктов в ракетно-космической отрасли."Главный барьер – боязнь ошибиться: компании хотят быть уверенными в правильном выборе конкретного программного продукта. Второй барьер – отсутствие на предприятиях достаточного количества квалифицированных специалистов, которые могли бы взять на себя работу по внедрению в рамках своего предприятия. Третье – отсутствие мостика, который нужно выстроить от конкретного потребителя в лице предприятий к разработчику. Мы видим здесь свою роль в транслировании технических требований и физического понимания процессов нашей индустрии для последующего перевода на язык разработчика", - пояснил Лаптев.Он призвал "как можно больше показывать примеры применения отечественного индустриального ПО, которое подходит предприятиям".Директор по развитию бизнеса ООО "Альфатех" Сергей Кулаков связал проблему роста авторитета российского CAE с совершенствованием процессов верификации и валидации требований к изделиям."Думаю, ситуация изменится по мере совершенствования процессов верификации и валидации требований по всей вертикали проектирования. Спецификации и планы разработки моделей будут создаваться и исполняться на всех уровнях, начиная с систем и до компонентов. Располагая достоверными данными испытаний, расчетчику будет проще и быстрее проводить сравнение требований и повышать достоверность моделей. Как следствие, у инженеров будет формироваться доверие к отечественному ПО", - сказал он.Вице-президент по цифровизации Инжинирингового дивизиона "Росатома" Ольга Толстунова указала, что зрелость ряда отечественных программных продуктов уже достигает уровня, необходимого для выхода на международный рынок."Мы занимаемся проектированием и сооружением атомных станций, и я могу точно сказать, что использование продукта стало проще. Безусловно, вся промышленность вместе с нами будет использовать отечественные решения - мы поддерживаем их стабильную работу. Чего не хватает в отечественных решениях.... Первое, целостности: есть те или иные САЕ-решения, которые закрывают основную часть потребностей, но есть неохваченные фрагменты - нужна экосистема отечественных решений. Промышленность привыкла работать, не чувствуя перехода от решения к решению, когда коды, расчеты умеют обмениваться информацией, а модель данных выравнена - этого не хватает. И третье, хотелось бы вместе выйти на международное признание тех решений, которые у нас сейчас", - резюмировала она.

https://ria.ru/20240608/investory-1951575178.html

https://ria.ru/20240531/soft-1949669190.html

https://ria.ru/20240607/putin-1951401783.html

https://ria.ru/20240710/rosatom-1958826306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), екатеринбург, технологии, россия, иннопром, импортозамещение