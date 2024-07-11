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Эксперты: промышленность готова к новому этапу импортозамещения в сфере ПО - РИА Новости, 11.07.2024
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17:21 11.07.2024 (обновлено: 19:10 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/eksperty-1959018843.html
Эксперты: промышленность готова к новому этапу импортозамещения в сфере ПО
Эксперты: промышленность готова к новому этапу импортозамещения в сфере ПО - РИА Новости, 11.07.2024
Эксперты: промышленность готова к новому этапу импортозамещения в сфере ПО
Российская промышленность готова к решающему этапу импортозамещения в сфере индустриальных программных продуктов, его темпы будут зависеть от повышения... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:21
2024-07-11T19:10
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
екатеринбург
технологии
россия
иннопром
импортозамещение
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российская промышленность готова к решающему этапу импортозамещения в сфере индустриальных программных продуктов, его темпы будут зависеть от повышения функциональности, систематизации, верификации и валидации ПО в соответствии с требованиями заказчиков, считают эксперты, оценившие ход внедрения независимых систем математического моделирования и инженерного анализа в отраслях.Они приняли участие в сессии Росатома "Кооперационный подход как инструмент повышения темпов и качества перехода промышленности на отечественное ПО класса САЕ" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.Как сообщает пресс-служба Росатома, участники сессии констатировали успешное решение задача срочной замены иностранных решений отечественными. Дальнейшие процессы будут направлены на преодоление "лоскутности" и повышение качества разработки и внедрения российского ПО. Инструментом в систематизации этой сферы должен стать кооперационный подход, который позволит закрыть "белые пятна" в ИТ-ландшафте и избежать неэффективного использования ресурсов на разработку аналогов имеющегося ПО.Так, по словам директора департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимира Дождева, кооперационный подход позволит обеспечить системность развития САЕ-систем и индустриального ПО в целом."Мы не можем себе позволить в условиях дефицита времени, кадров и финансовых ресурсов работать над одними и теми же задачами одновременно в нескольких центрах разработки. Конкуренция на рынке должна быть, но приоритетом является вопрос технологического суверенитета. Поэтому в тех проектах, которые претендуют на господдержку, будем смотреть, что уже сделано другими разработчиками, и не поддерживать создание обычных аналогов", - приводятся в сообщении его слова.Дождев отметил, что инструменты для процессов кооперации уже созданы. "Мы подписали на прошлой неделе программу стандартизации для того, чтобы наше нормативно-техническое поле соответствовало состоянию разработок. Для этого запустили работу архитектурного комитета в машиностроении, который уже начал отсматривать конкретные проекты с точки зрения интероперабельности систем, используемых протоколов, форматов передачи инженерных данных, и так далее", - пояснил он.Заместитель начальника научно-исследовательского отделения компании-разработчика Госкорпорации "Росатом" Роман Королев отметил, что активизация внедрения российских САЕ-систем заметна по росту запросов на техподдержку, развитие функционала и в целом по вниманию промышленности к планам развития того или иного программного модуля."Мы как разработчики можем дать скачок по функционалу, но нужен ли он в отрыве от реальных потребностей? Тут главенствующая роль должна быть у заказчика, у которого есть реальные запросы в решении задачи с конкретными сроками и требованиями. Именно такой подход должен быть в основе планирования разработки функционала. После этого уже нужно кооперироваться, консолидироваться и общими усилиями закрывать эту потребность. Ведь платформенный подход - это совместная работа всех необходимых для закрытия потребности заказчика программных решений в данной области. Что касается систематизации потребностей заказчика, верификации и валидации имеющихся программных решений и подходов, это должна происходить совместно с государством и, возможно, под эгидой государства", - привели в пресс-службе его слова.В свою очередь, начальник лаборатории АО ГНЦ "Центр Келдыша" Игорь Лаптев выделил ряд барьеров, которые мешают активному использования отечественных САЕ-продуктов в ракетно-космической отрасли."Главный барьер – боязнь ошибиться: компании хотят быть уверенными в правильном выборе конкретного программного продукта. Второй барьер – отсутствие на предприятиях достаточного количества квалифицированных специалистов, которые могли бы взять на себя работу по внедрению в рамках своего предприятия. Третье – отсутствие мостика, который нужно выстроить от конкретного потребителя в лице предприятий к разработчику. Мы видим здесь свою роль в транслировании технических требований и физического понимания процессов нашей индустрии для последующего перевода на язык разработчика", - пояснил Лаптев.Он призвал "как можно больше показывать примеры применения отечественного индустриального ПО, которое подходит предприятиям".Директор по развитию бизнеса ООО "Альфатех" Сергей Кулаков связал проблему роста авторитета российского CAE с совершенствованием процессов верификации и валидации требований к изделиям."Думаю, ситуация изменится по мере совершенствования процессов верификации и валидации требований по всей вертикали проектирования. Спецификации и планы разработки моделей будут создаваться и исполняться на всех уровнях, начиная с систем и до компонентов. Располагая достоверными данными испытаний, расчетчику будет проще и быстрее проводить сравнение требований и повышать достоверность моделей. Как следствие, у инженеров будет формироваться доверие к отечественному ПО", - сказал он.Вице-президент по цифровизации Инжинирингового дивизиона "Росатома" Ольга Толстунова указала, что зрелость ряда отечественных программных продуктов уже достигает уровня, необходимого для выхода на международный рынок."Мы занимаемся проектированием и сооружением атомных станций, и я могу точно сказать, что использование продукта стало проще. Безусловно, вся промышленность вместе с нами будет использовать отечественные решения - мы поддерживаем их стабильную работу. Чего не хватает в отечественных решениях.... Первое, целостности: есть те или иные САЕ-решения, которые закрывают основную часть потребностей, но есть неохваченные фрагменты - нужна экосистема отечественных решений. Промышленность привыкла работать, не чувствуя перехода от решения к решению, когда коды, расчеты умеют обмениваться информацией, а модель данных выравнена - этого не хватает. И третье, хотелось бы вместе выйти на международное признание тех решений, которые у нас сейчас", - резюмировала она.
https://ria.ru/20240608/investory-1951575178.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), екатеринбург, технологии, россия, иннопром, импортозамещение
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Екатеринбург, Технологии, Россия, Иннопром, Импортозамещение

Эксперты: промышленность готова к новому этапу импортозамещения в сфере ПО

© iStock.com / gorodenkoffИнженер за работой
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© iStock.com / gorodenkoff
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российская промышленность готова к решающему этапу импортозамещения в сфере индустриальных программных продуктов, его темпы будут зависеть от повышения функциональности, систематизации, верификации и валидации ПО в соответствии с требованиями заказчиков, считают эксперты, оценившие ход внедрения независимых систем математического моделирования и инженерного анализа в отраслях.
Они приняли участие в сессии Росатома "Кооперационный подход как инструмент повышения темпов и качества перехода промышленности на отечественное ПО класса САЕ" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.
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Как сообщает пресс-служба Росатома, участники сессии констатировали успешное решение задача срочной замены иностранных решений отечественными. Дальнейшие процессы будут направлены на преодоление "лоскутности" и повышение качества разработки и внедрения российского ПО. Инструментом в систематизации этой сферы должен стать кооперационный подход, который позволит закрыть "белые пятна" в ИТ-ландшафте и избежать неэффективного использования ресурсов на разработку аналогов имеющегося ПО.
Так, по словам директора департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимира Дождева, кооперационный подход позволит обеспечить системность развития САЕ-систем и индустриального ПО в целом.
«
"Мы не можем себе позволить в условиях дефицита времени, кадров и финансовых ресурсов работать над одними и теми же задачами одновременно в нескольких центрах разработки. Конкуренция на рынке должна быть, но приоритетом является вопрос технологического суверенитета. Поэтому в тех проектах, которые претендуют на господдержку, будем смотреть, что уже сделано другими разработчиками, и не поддерживать создание обычных аналогов", - приводятся в сообщении его слова.
Дождев отметил, что инструменты для процессов кооперации уже созданы. "Мы подписали на прошлой неделе программу стандартизации для того, чтобы наше нормативно-техническое поле соответствовало состоянию разработок. Для этого запустили работу архитектурного комитета в машиностроении, который уже начал отсматривать конкретные проекты с точки зрения интероперабельности систем, используемых протоколов, форматов передачи инженерных данных, и так далее", - пояснил он.
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31 мая, 13:55
Заместитель начальника научно-исследовательского отделения компании-разработчика Госкорпорации "Росатом" Роман Королев отметил, что активизация внедрения российских САЕ-систем заметна по росту запросов на техподдержку, развитие функционала и в целом по вниманию промышленности к планам развития того или иного программного модуля.
«
"Мы как разработчики можем дать скачок по функционалу, но нужен ли он в отрыве от реальных потребностей? Тут главенствующая роль должна быть у заказчика, у которого есть реальные запросы в решении задачи с конкретными сроками и требованиями. Именно такой подход должен быть в основе планирования разработки функционала. После этого уже нужно кооперироваться, консолидироваться и общими усилиями закрывать эту потребность. Ведь платформенный подход - это совместная работа всех необходимых для закрытия потребности заказчика программных решений в данной области. Что касается систематизации потребностей заказчика, верификации и валидации имеющихся программных решений и подходов, это должна происходить совместно с государством и, возможно, под эгидой государства", - привели в пресс-службе его слова.
В свою очередь, начальник лаборатории АО ГНЦ "Центр Келдыша" Игорь Лаптев выделил ряд барьеров, которые мешают активному использования отечественных САЕ-продуктов в ракетно-космической отрасли.
"Главный барьер – боязнь ошибиться: компании хотят быть уверенными в правильном выборе конкретного программного продукта. Второй барьер – отсутствие на предприятиях достаточного количества квалифицированных специалистов, которые могли бы взять на себя работу по внедрению в рамках своего предприятия. Третье – отсутствие мостика, который нужно выстроить от конкретного потребителя в лице предприятий к разработчику. Мы видим здесь свою роль в транслировании технических требований и физического понимания процессов нашей индустрии для последующего перевода на язык разработчика", - пояснил Лаптев.
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7 июня, 15:47
Он призвал "как можно больше показывать примеры применения отечественного индустриального ПО, которое подходит предприятиям".
Директор по развитию бизнеса ООО "Альфатех" Сергей Кулаков связал проблему роста авторитета российского CAE с совершенствованием процессов верификации и валидации требований к изделиям.
"Думаю, ситуация изменится по мере совершенствования процессов верификации и валидации требований по всей вертикали проектирования. Спецификации и планы разработки моделей будут создаваться и исполняться на всех уровнях, начиная с систем и до компонентов. Располагая достоверными данными испытаний, расчетчику будет проще и быстрее проводить сравнение требований и повышать достоверность моделей. Как следствие, у инженеров будет формироваться доверие к отечественному ПО", - сказал он.
Вице-президент по цифровизации Инжинирингового дивизиона "Росатома" Ольга Толстунова указала, что зрелость ряда отечественных программных продуктов уже достигает уровня, необходимого для выхода на международный рынок.
"Мы занимаемся проектированием и сооружением атомных станций, и я могу точно сказать, что использование продукта стало проще. Безусловно, вся промышленность вместе с нами будет использовать отечественные решения - мы поддерживаем их стабильную работу. Чего не хватает в отечественных решениях.... Первое, целостности: есть те или иные САЕ-решения, которые закрывают основную часть потребностей, но есть неохваченные фрагменты - нужна экосистема отечественных решений. Промышленность привыкла работать, не чувствуя перехода от решения к решению, когда коды, расчеты умеют обмениваться информацией, а модель данных выравнена - этого не хватает. И третье, хотелось бы вместе выйти на международное признание тех решений, которые у нас сейчас", - резюмировала она.
Росатом: кооперация на IT-платформах поможет компаниям обойти конкурентов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Росатом": кооперация на IT-платформах поможет компаниям обойти конкурентов
10 июля, 19:49
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕкатеринбургТехнологииРоссияИннопромИмпортозамещение
 
 
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