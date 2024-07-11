Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники подбили танк ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/desantniki-1958877884.html
Российские десантники подбили танк ВСУ на Ореховском направлении
Российские десантники подбили танк ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.07.2024
Российские десантники подбили танк ВСУ на Ореховском направлении
Десантники Новороссийского горного соединения ВДВ обнаружили и уничтожили танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:11
2024-07-11T05:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835362004_0:295:3019:1993_1920x0_80_0_0_1630a4a498999a29acd680f4a1085a91.jpg
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Десантники Новороссийского горного соединения ВДВ обнаружили и уничтожили танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" Новороссийского соединения ВДВ с первого выстрела уничтожил танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении", - сообщили в МО. Уточняется, что в эти же сутки десантники поразили и другую тяжёлую бронированную технику ВСУ, в том числе иностранного производства. "Бывает и так, что не всю технику видно, очертания ее, а только точки. Приходилось по этим точкам стрелять. Видишь, движется – и стреляешь. Так и случились попадания", - рассказал военнослужащий с позывным "Красавчик".
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835362004_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_d642204c1810a3b02d271963c02c27fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские десантники подбили танк ВСУ на Ореховском направлении

МО: новороссийские десантники уничтожили танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот"
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК Фагот - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Десантники Новороссийского горного соединения ВДВ обнаружили и уничтожили танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" Новороссийского соединения ВДВ с первого выстрела уничтожил танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении", - сообщили в МО.
Работа мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ
Вчера, 21:14
Уточняется, что в эти же сутки десантники поразили и другую тяжёлую бронированную технику ВСУ, в том числе иностранного производства.
"Бывает и так, что не всю технику видно, очертания ее, а только точки. Приходилось по этим точкам стрелять. Видишь, движется – и стреляешь. Так и случились попадания", - рассказал военнослужащий с позывным "Красавчик".
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала