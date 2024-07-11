https://ria.ru/20240711/desantniki-1958877884.html
Российские десантники подбили танк ВСУ на Ореховском направлении
Российские десантники подбили танк ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.07.2024
Российские десантники подбили танк ВСУ на Ореховском направлении
Десантники Новороссийского горного соединения ВДВ обнаружили и уничтожили танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:11
2024-07-11T05:11
2024-07-11T05:11
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Десантники Новороссийского горного соединения ВДВ обнаружили и уничтожили танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" Новороссийского соединения ВДВ с первого выстрела уничтожил танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении", - сообщили в МО. Уточняется, что в эти же сутки десантники поразили и другую тяжёлую бронированную технику ВСУ, в том числе иностранного производства. "Бывает и так, что не всю технику видно, очертания ее, а только точки. Приходилось по этим точкам стрелять. Видишь, движется – и стреляешь. Так и случились попадания", - рассказал военнослужащий с позывным "Красавчик".
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские десантники подбили танк ВСУ на Ореховском направлении
МО: новороссийские десантники уничтожили танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Десантники Новороссийского горного соединения ВДВ обнаружили и уничтожили танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" Новороссийского соединения ВДВ с первого выстрела уничтожил танк Т-72 ВСУ на Ореховском направлении", - сообщили в МО.
Уточняется, что в эти же сутки десантники поразили и другую тяжёлую бронированную технику ВСУ, в том числе иностранного производства.
"Бывает и так, что не всю технику видно, очертания ее, а только точки. Приходилось по этим точкам стрелять. Видишь, движется – и стреляешь. Так и случились попадания", - рассказал военнослужащий с позывным "Красавчик".