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СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России - РИА Новости, 11.07.2024
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22:29 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/britaniya-1959102086.html
СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России
СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России - РИА Новости, 11.07.2024
СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России
Военное командование Великобритании недовольно заявлением нового премьер-министра Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, которые он якобы разрешил применять для... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:29
2024-07-11T22:29
в мире
великобритания
россия
кир стармер
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военное командование Великобритании недовольно заявлением нового премьер-министра Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, которые он якобы разрешил применять для ударов по территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском оборонном ведомстве. Владимир Зеленский в среду объявил, что получил от лейбористских властей Британии разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Сам Стармер не делал заявлений по этому поводу. По словам источников в британском минобороны, они "разочарованы" тем, что Стармер позволил обнародовать разговор с Зеленским, поскольку с оперативной точки зрения эффективнее держать подобные планы в тайне до их реализации. "С точки зрения оперативной безопасности, чем меньше вы говорите о том, что можете сделать, тем эффективнее это будет", - прокомментировал недовольство военных бывший начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннат. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели заявлений британского премьера Стармера по ракетам Storm Shadow, но считают подобное ещё одним безответственным шагом в сторону эскалации.
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html
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в мире, великобритания, россия, кир стармер, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Великобритания, Россия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России

Telegraph: военные Британии недовольны заявлением Стармера об ударах по РФ

© РИА Новости / Аюш Пачнанда | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военное командование Великобритании недовольно заявлением нового премьер-министра Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, которые он якобы разрешил применять для ударов по территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском оборонном ведомстве.
Владимир Зеленский в среду объявил, что получил от лейбористских властей Британии разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Сам Стармер не делал заявлений по этому поводу.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру
Вчера, 09:17
По словам источников в британском минобороны, они "разочарованы" тем, что Стармер позволил обнародовать разговор с Зеленским, поскольку с оперативной точки зрения эффективнее держать подобные планы в тайне до их реализации.
"С точки зрения оперативной безопасности, чем меньше вы говорите о том, что можете сделать, тем эффективнее это будет", - прокомментировал недовольство военных бывший начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели заявлений британского премьера Стармера по ракетам Storm Shadow, но считают подобное ещё одним безответственным шагом в сторону эскалации.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Песков прокомментировал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow
10 июля, 11:53
 
В миреВеликобританияРоссияКир СтармерВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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