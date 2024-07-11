https://ria.ru/20240711/britaniya-1959102086.html
СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России
СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России - РИА Новости, 11.07.2024
СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России
Военное командование Великобритании недовольно заявлением нового премьер-министра Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, которые он якобы разрешил применять для... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:29
2024-07-11T22:29
2024-07-11T22:29
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владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военное командование Великобритании недовольно заявлением нового премьер-министра Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, которые он якобы разрешил применять для ударов по территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском оборонном ведомстве. Владимир Зеленский в среду объявил, что получил от лейбористских властей Британии разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Сам Стармер не делал заявлений по этому поводу. По словам источников в британском минобороны, они "разочарованы" тем, что Стармер позволил обнародовать разговор с Зеленским, поскольку с оперативной точки зрения эффективнее держать подобные планы в тайне до их реализации. "С точки зрения оперативной безопасности, чем меньше вы говорите о том, что можете сделать, тем эффективнее это будет", - прокомментировал недовольство военных бывший начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннат. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели заявлений британского премьера Стармера по ракетам Storm Shadow, но считают подобное ещё одним безответственным шагом в сторону эскалации.
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html
https://ria.ru/20240710/peskov-1958701434.html
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в мире, великобритания, россия, кир стармер, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Великобритания, Россия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России
Telegraph: военные Британии недовольны заявлением Стармера об ударах по РФ