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На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака
На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака - РИА Новости, 11.07.2024
На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака
Житель Туапсинского района Краснодарского края распылил газовый баллончик в местной ветеринарной клинике, в результате скончалась собака, сообщили в краевом ГУ... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:37
2024-07-11T22:37
2024-07-11T22:37
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Житель Туапсинского района Краснодарского края распылил газовый баллончик в местной ветеринарной клинике, в результате скончалась собака, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, в среду в полицию Туапсинского района поступило сообщение о том, что в ветеринарной клинике посетитель напал на граждан и распылил газовый баллончик. Полицейские задержали 41-летнего местного жителя и привлекли его к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. "Пострадавшим медики оказали помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также в полицию поступило сообщение от сотрудника ветеринарной клиники о смерти собаки из-за распыления газового баллончика", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что в настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край
На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака
МВД: на Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака
КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Житель Туапсинского района Краснодарского края распылил газовый баллончик в местной ветеринарной клинике, в результате скончалась собака, сообщили в краевом ГУ МВД.
По данным ведомства, в среду в полицию Туапсинского района поступило сообщение о том, что в ветеринарной клинике посетитель напал на граждан и распылил газовый баллончик. Полицейские задержали 41-летнего местного жителя и привлекли его к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
"Пострадавшим медики оказали помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также в полицию поступило сообщение от сотрудника ветеринарной клиники о смерти собаки из-за распыления газового баллончика", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.