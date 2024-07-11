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На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака - РИА Новости, 11.07.2024
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22:37 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/ballonchik-1959103365.html
На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака
На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака - РИА Новости, 11.07.2024
На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака
Житель Туапсинского района Краснодарского края распылил газовый баллончик в местной ветеринарной клинике, в результате скончалась собака, сообщили в краевом ГУ... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:37
2024-07-11T22:37
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Житель Туапсинского района Краснодарского края распылил газовый баллончик в местной ветеринарной клинике, в результате скончалась собака, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, в среду в полицию Туапсинского района поступило сообщение о том, что в ветеринарной клинике посетитель напал на граждан и распылил газовый баллончик. Полицейские задержали 41-летнего местного жителя и привлекли его к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. "Пострадавшим медики оказали помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также в полицию поступило сообщение от сотрудника ветеринарной клиники о смерти собаки из-за распыления газового баллончика", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что в настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край
На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака

МВД: на Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Житель Туапсинского района Краснодарского края распылил газовый баллончик в местной ветеринарной клинике, в результате скончалась собака, сообщили в краевом ГУ МВД.
По данным ведомства, в среду в полицию Туапсинского района поступило сообщение о том, что в ветеринарной клинике посетитель напал на граждан и распылил газовый баллончик. Полицейские задержали 41-летнего местного жителя и привлекли его к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
"Пострадавшим медики оказали помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также в полицию поступило сообщение от сотрудника ветеринарной клиники о смерти собаки из-за распыления газового баллончика", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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