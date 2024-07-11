https://ria.ru/20240711/artilleristy-1958877150.html
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:04
2024-07-11T05:04
2024-07-11T05:04
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и живую силу подразделений противника, который засел в окрестностях одного из населенных пунктов (в зоне спецоперации - ред.)", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что артиллерийские подразделения группировки круглосуточно наносят удары по выявленным военным объектам, позициям и фортификационным сооружениям противника. "После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в зоне СВО
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и живую силу подразделений противника, который засел в окрестностях одного из населенных пунктов (в зоне спецоперации - ред.)", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что артиллерийские подразделения группировки круглосуточно наносят удары по выявленным военным объектам, позициям и фортификационным сооружениям противника.
"После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - отметили в ведомстве.