Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/artilleristy-1958877150.html
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:04
2024-07-11T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439481_0:47:3246:1873_1920x0_80_0_0_8dbd7115c4c9d93db42606ac9544e0e9.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и живую силу подразделений противника, который засел в окрестностях одного из населенных пунктов (в зоне спецоперации - ред.)", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что артиллерийские подразделения группировки круглосуточно наносят удары по выявленным военным объектам, позициям и фортификационным сооружениям противника. "После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439481_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_b4b79d753e11afd09fab822816f3854d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Артиллеристы "Севера" уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и живую силу подразделений противника, который засел в окрестностях одного из населенных пунктов (в зоне спецоперации - ред.)", - сообщили в оборонном ведомстве.
Работа мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ
Вчера, 21:14
В Минобороны уточнили, что артиллерийские подразделения группировки круглосуточно наносят удары по выявленным военным объектам, позициям и фортификационным сооружениям противника.
"После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - отметили в ведомстве.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала