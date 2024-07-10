https://ria.ru/20240710/zhara-1958853617.html

Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре

Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре - РИА Новости, 10.07.2024

Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре

Сильная жара до плюс 31 градуса ожидается в Москве 11 и 12 июля, сообщается на официальном сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:42

2024-07-10T22:42

2024-07-10T22:42

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сильная жара до плюс 31 градуса ожидается в Москве 11 и 12 июля, сообщается на официальном сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 11 и 12 июля в Москве ожидается сильная жара плюс 30...31 градус по Цельсию", — говорится в сообщении. Спасатели призвали москвичей быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, в ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

https://ria.ru/20240709/zhara-1958528938.html

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)