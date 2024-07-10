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Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре - РИА Новости, 10.07.2024
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22:42 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/zhara-1958853617.html
Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре
Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре - РИА Новости, 10.07.2024
Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре
Сильная жара до плюс 31 градуса ожидается в Москве 11 и 12 июля, сообщается на официальном сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:42
2024-07-10T22:42
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сильная жара до плюс 31 градуса ожидается в Москве 11 и 12 июля, сообщается на официальном сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 11 и 12 июля в Москве ожидается сильная жара плюс 30...31 градус по Цельсию", — говорится в сообщении. Спасатели призвали москвичей быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, в ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре

МЧС: в Москве 11 и 12 июля ожидается сильная жара до плюс 31 градуса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка загорает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве
Девушка загорает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка загорает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сильная жара до плюс 31 градуса ожидается в Москве 11 и 12 июля, сообщается на официальном сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 11 и 12 июля в Москве ожидается сильная жара плюс 30...31 градус по Цельсию", — говорится в сообщении.
Спасатели призвали москвичей быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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