https://ria.ru/20240710/zemletrjasenie-1958668143.html

К югу от побережья ЮАР произошло сильное землетрясение

К югу от побережья ЮАР произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 10.07.2024

К югу от побережья ЮАР произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло к югу от побережья ЮАР, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:32

2024-07-10T08:32

2024-07-10T12:16

в мире

юар

порт-элизабет

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло к югу от побережья ЮАР, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 6:55 по местному времени в более чем двух тысячах километров к югу от города Порт-Элизабет, где проживает около миллиона человек. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240708/zemletryasenie-1958386212.html

юар

порт-элизабет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, порт-элизабет, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)