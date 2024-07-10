https://ria.ru/20240710/zemletrjasenie-1958668143.html
К югу от побережья ЮАР произошло сильное землетрясение
К югу от побережья ЮАР произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 10.07.2024
К югу от побережья ЮАР произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло к югу от побережья ЮАР, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:32
2024-07-10T08:32
2024-07-10T12:16
в мире
юар
порт-элизабет
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло к югу от побережья ЮАР, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 6:55 по местному времени в более чем двух тысячах километров к югу от города Порт-Элизабет, где проживает около миллиона человек. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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в мире, юар, порт-элизабет, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, ЮАР, Порт-Элизабет, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
К югу от побережья ЮАР произошло сильное землетрясение
К югу от побережья ЮАР произошло землетрясение магнитудой 6,7