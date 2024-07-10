https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958658003.html

Зеленский сделал неожиданное заявление о саммите НАТО

Зеленский сделал неожиданное заявление о саммите НАТО - РИА Новости, 10.07.2024

Зеленский сделал неожиданное заявление о саммите НАТО

Президентские выборы в США затмевают в СМИ проходящий в Вашингтоне саммит Североатлантического альянса, пожаловался в соцсети X Владимир Зеленский. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T04:48

2024-07-10T04:48

2024-07-10T13:34

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президентские выборы в США затмевают в СМИ проходящий в Вашингтоне саммит Североатлантического альянса, пожаловался в соцсети X Владимир Зеленский."<…> Юбилейный саммит НАТО, который должен стать топ-событием, не выглядит сильным в СМИ по сравнению с тем, что ожидается в ноябре (выборы в США. — Прим. ред.). Кажется, люди почти не замечают исторического расширения НАТО за счет двух новых стран — его затмила другая история", — заявил он.Как утверждает Зеленский, "теперь все ждут ноября".Саммит проходит в американской столице со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники НАТО находятся в плачевном состоянии.Как указал посол России в США Анатолий Антонов, первый день саммита показал агрессивную сущность альянса, в ходе мероприятий российская сторона не услышала ни одного слова о мире.Выборы президента США пройдут 5 ноября. Как сообщала газета Politico по результатам бесед с 20 чиновниками, связанными с альянсом, союзники США по НАТО опасаются, что Джо Байден не в состоянии одержать победу на предстоящих выборах.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958645218.html

https://ria.ru/20240710/vashington-1958654837.html

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, анатолий антонов, джо байден, нато, вашингтон (город)