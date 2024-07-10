https://ria.ru/20240710/zapad-1958840983.html

Запад был ошеломлен слабостью своего ВПК, заявили в США

Запад был ошеломлен слабостью своего ВПК, заявили в США - РИА Новости, 10.07.2024

Запад был ошеломлен слабостью своего ВПК, заявили в США

США и их европейские партнеры были ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса, которая вскрылась при мобилизации помощи Украине, заявил в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T20:42

2024-07-10T20:42

2024-07-10T20:42

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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США и их европейские партнеры были ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса, которая вскрылась при мобилизации помощи Украине, заявил в среду сенатор-республиканец Джим Риш из комитета по международным отношениям. "Мы были ошеломлены. Я думаю, мы все были ошеломлены слабостью и дырами в нашем промышленном производстве, когда дело касается обороны", - сказал Риш на полях вашингтонского саммита НАТО. Выступая на саммите, президент США Джо Байден заявил, что НАТО не может себе позволить отставание от России, которая, по его утверждению, перевела свой ВПК на военные рельсы, значительно нарастив выпуск оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html

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в мире, сша, украина, россия, джим риш, джо байден, нато