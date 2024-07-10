https://ria.ru/20240710/zapad-1958840983.html
Запад был ошеломлен слабостью своего ВПК, заявили в США
Запад был ошеломлен слабостью своего ВПК, заявили в США - РИА Новости, 10.07.2024
Запад был ошеломлен слабостью своего ВПК, заявили в США
США и их европейские партнеры были ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса, которая вскрылась при мобилизации помощи Украине, заявил в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:42
2024-07-10T20:42
2024-07-10T20:42
в мире
сша
украина
россия
джим риш
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США и их европейские партнеры были ошеломлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса, которая вскрылась при мобилизации помощи Украине, заявил в среду сенатор-республиканец Джим Риш из комитета по международным отношениям. "Мы были ошеломлены. Я думаю, мы все были ошеломлены слабостью и дырами в нашем промышленном производстве, когда дело касается обороны", - сказал Риш на полях вашингтонского саммита НАТО. Выступая на саммите, президент США Джо Байден заявил, что НАТО не может себе позволить отставание от России, которая, по его утверждению, перевела свой ВПК на военные рельсы, значительно нарастив выпуск оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, джим риш, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Россия, Джим Риш, Джо Байден, НАТО
Запад был ошеломлен слабостью своего ВПК, заявили в США
Сенатор Риш: США и ЕС были ошеломлены слабостью собственного ВПК