https://ria.ru/20240710/youtube-1958835696.html
Хинштейн осудил политику YouTube
Хинштейн осудил политику YouTube - РИА Новости, 10.07.2024
Хинштейн осудил политику YouTube
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что Youtube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает Россию строить собственную... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:59
2024-07-10T19:59
2024-07-10T19:59
общество
технологии
россия
александр хинштейн
youtube
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что Youtube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает Россию строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что по данным Роскомнадзора с 2020 года YouTube заблокировал уже более 200 каналов российских СМИ и деятелей. "Ничем, кроме как цензурой, действия видеохостинга назвать нельзя. YouTube методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения, используя площадку в качестве орудия в информационной войне с Россией... Своими блокировками YouTube, сам того не понимая, стреляет себе в ногу. Он буквально вынуждает нас строить собственную инфраструктуру, при которой надобность в услугах зацензурированного видеохостинга просто отпадет", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн добавил, что наглядный тому пример - постсанкционный рост IT-индустрии. "Судя по тенденции, темпы блокировок будут только наращиваться, поэтому предлагаю пользователям всё таки начать рассматривать и осваивать альтернативные отечественные площадки (RuTube, VK), чтоб потом в одночасье не остаться у разбитого корыта", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Хинштейн осудил политику YouTube
Хинштейн: YouTube санкциями вынуждает РФ строить собственную инфраструктуру