https://ria.ru/20240710/youtube-1958809383.html

YouTube заблокировал более 80 российских каналов, сообщил Роскомнадзор

YouTube заблокировал более 80 российских каналов, сообщил Роскомнадзор - РИА Новости, 10.07.2024

YouTube заблокировал более 80 российских каналов, сообщил Роскомнадзор

В этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:57

2024-07-10T17:57

2024-07-10T20:44

общество

технологии

россия

олег газманов

рбк (медиагруппа)

youtube

полина гагарина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре."Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024-го сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам", — уточнил регулятор.Как отметили в РКН, под эти меры, в частности, попали СМИ, а также писатели и артисты, высказывающиеся в поддержку России и действий властей.Отмечается, что видеохостинг с 2020 года ограничил доступ к каналам "Соловьев LIVE", "Крым 24", RT, РБК, НТВ, а также странице Совфеда. Кроме того, YouTube заблокировал аккаунты Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной.В ведомстве подчеркнули, что эти ограничения нарушают основные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, и назвали эти действия цензурой.При этом на YouTube до сих пор не удалили более 61,3 тысячи запрещенных материалов, включая фейки об СВО, экстремистские публикации и ролики.

https://ria.ru/20240709/blokirovka-1958432767.html

https://ria.ru/20240614/youtube-1952906270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, олег газманов, рбк (медиагруппа), youtube, полина гагарина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), григорий лепс