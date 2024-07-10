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YouTube заблокировал более 80 российских каналов, сообщил Роскомнадзор - РИА Новости, 10.07.2024
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17:57 10.07.2024 (обновлено: 20:44 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/youtube-1958809383.html
YouTube заблокировал более 80 российских каналов, сообщил Роскомнадзор
YouTube заблокировал более 80 российских каналов, сообщил Роскомнадзор - РИА Новости, 10.07.2024
YouTube заблокировал более 80 российских каналов, сообщил Роскомнадзор
В этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:57
2024-07-10T20:44
общество
технологии
россия
олег газманов
рбк (медиагруппа)
youtube
полина гагарина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре."Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024-го сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам", — уточнил регулятор.Как отметили в РКН, под эти меры, в частности, попали СМИ, а также писатели и артисты, высказывающиеся в поддержку России и действий властей.Отмечается, что видеохостинг с 2020 года ограничил доступ к каналам "Соловьев LIVE", "Крым 24", RT, РБК, НТВ, а также странице Совфеда. Кроме того, YouTube заблокировал аккаунты Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной.В ведомстве подчеркнули, что эти ограничения нарушают основные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, и назвали эти действия цензурой.При этом на YouTube до сих пор не удалили более 61,3 тысячи запрещенных материалов, включая фейки об СВО, экстремистские публикации и ролики.
https://ria.ru/20240709/blokirovka-1958432767.html
https://ria.ru/20240614/youtube-1952906270.html
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Новости
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96
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7 495 645-6601
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общество, технологии, россия, олег газманов, рбк (медиагруппа), youtube, полина гагарина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), григорий лепс
Общество, Технологии, Россия, Олег Газманов, РБК (медиагруппа), YouTube, Полина Гагарина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Григорий Лепс
YouTube заблокировал более 80 российских каналов, сообщил Роскомнадзор

РКН: YouTube заблокировал более 80 российских каналов в 2024 году

© Pixabay / StockSnap Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Pixabay / StockSnap
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024-го сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам", — уточнил регулятор.
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Как отметили в РКН, под эти меры, в частности, попали СМИ, а также писатели и артисты, высказывающиеся в поддержку России и действий властей.
Отмечается, что видеохостинг с 2020 года ограничил доступ к каналам "Соловьев LIVE", "Крым 24", RT, РБК, НТВ, а также странице Совфеда. Кроме того, YouTube заблокировал аккаунты Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной.
В ведомстве подчеркнули, что эти ограничения нарушают основные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, и назвали эти действия цензурой.
При этом на YouTube до сих пор не удалили более 61,3 тысячи запрещенных материалов, включая фейки об СВО, экстремистские публикации и ролики.
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ОбществоТехнологииРоссияОлег ГазмановРБК (медиагруппа)YouTubeПолина ГагаринаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Григорий Лепс
 
 
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