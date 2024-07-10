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Подполье: в Снигиревке, куда ВСУ стягивают технику, прогремели взрывы - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 10.07.2024 (обновлено: 11:11 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/vzryvy-1958670328.html
Подполье: в Снигиревке, куда ВСУ стягивают технику, прогремели взрывы
Подполье: в Снигиревке, куда ВСУ стягивают технику, прогремели взрывы - РИА Новости, 10.07.2024
Подполье: в Снигиревке, куда ВСУ стягивают технику, прогремели взрывы
Ночью в Снигиревке в Николаевской области прогремели взрывы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:55
2024-07-10T11:11
специальная военная операция на украине
николаевская область
сергей лебедев
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Ночью в Снигиревке в Николаевской области прогремели взрывы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 08:00 10 июля завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестностям", — сказал он.По словам подпольщика, больница в Снигиревке всех не вмещает, "там стараются стабилизировать офицерский состав".Как рассказал Лебедев, в последние несколько месяцев ВСУ стягивали в Снигиревку личный состав и технику. Удары также наносились по соседнему селу Павловка, добавил он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240710/podpole-1958669865.html
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николаевская область, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье: в Снигиревке, куда ВСУ стягивают технику, прогремели взрывы

Подполье: в Снигиревке, куда ВСУ стягивают военных и технику, прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Ночью в Снигиревке в Николаевской области прогремели взрывы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 08:00 10 июля завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестностям", — сказал он.
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По словам подпольщика, больница в Снигиревке всех не вмещает, "там стараются стабилизировать офицерский состав".
Как рассказал Лебедев, в последние несколько месяцев ВСУ стягивали в Снигиревку личный состав и технику. Удары также наносились по соседнему селу Павловка, добавил он.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
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