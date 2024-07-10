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Глава МЧС назвал общий объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году
Глава МЧС назвал общий объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году - РИА Новости, 10.07.2024
Глава МЧС назвал общий объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году
Общий объем выплат пострадавшим от паводков в России в 2024 году составил почти 11 миллиардов рублей, помощь получили более 420 тысяч человек, сообщил глава МЧС РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:27
2024-07-10T16:27
2024-07-10T16:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Общий объем выплат пострадавшим от паводков в России в 2024 году составил почти 11 миллиардов рублей, помощь получили более 420 тысяч человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков."Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек, финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тысячам пострадавших. Всего помощь получили 420 тысяч человек. Общий объем выплат составил почти 11 миллиардов рублей", - сказал Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр куренков (мчс), владимир путин, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Происшествия
Глава МЧС назвал общий объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году
Куренков: объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году составил 11 млрд руб