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Глава МЧС назвал общий объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году - РИА Новости, 10.07.2024
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16:27 10.07.2024 (обновлено: 16:33 10.07.2024)
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Глава МЧС назвал общий объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году
Глава МЧС назвал общий объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году - РИА Новости, 10.07.2024
Глава МЧС назвал общий объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году
Общий объем выплат пострадавшим от паводков в России в 2024 году составил почти 11 миллиардов рублей, помощь получили более 420 тысяч человек, сообщил глава МЧС РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:27
2024-07-10T16:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Общий объем выплат пострадавшим от паводков в России в 2024 году составил почти 11 миллиардов рублей, помощь получили более 420 тысяч человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков."Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек, финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тысячам пострадавших. Всего помощь получили 420 тысяч человек. Общий объем выплат составил почти 11 миллиардов рублей", - сказал Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр куренков (мчс), владимир путин, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Происшествия
Глава МЧС назвал общий объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году

Куренков: объем выплат пострадавшим от паводков в 2024 году составил 11 млрд руб

© РИА Новости / Евгений Земцов | Перейти в медиабанкПаводки в Амурской области
Паводки в Амурской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Паводки в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Общий объем выплат пострадавшим от паводков в России в 2024 году составил почти 11 миллиардов рублей, помощь получили более 420 тысяч человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек, финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тысячам пострадавших. Всего помощь получили 420 тысяч человек. Общий объем выплат составил почти 11 миллиардов рублей", - сказал Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинПроисшествия
 
 
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