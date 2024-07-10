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Столтенберг назвал США самым сильным членом НАТО
Столтенберг назвал США самым сильным членом НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
Столтенберг назвал США самым сильным членом НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США останутся надежным союзником других членов альянса и самой сильной его страной вне зависимости от итогов... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:30
2024-07-10T15:30
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США останутся надежным союзником других членов альянса и самой сильной его страной вне зависимости от итогов президентских выборов."Я считаю, что, вне зависимости от исхода выборов в США, они останутся самым сильным членом альянса", - заявил он."Но это сильно изменилось. Только за прошлый год мы наблюдали сильный рост расходов в Европе и Канаде", - добавил генсек.Столтенберг объяснил это тем, что НАТО якобы является "сильным альянсом", а США заинтересованы в том, чтобы иметь более 30 союзников. Кроме того, он указал, что большинство республиканцев и демократов поддерживают НАТО. Генсек также отметил, что критика со стороны экс-президента США Дональда Трампа касалась не самого НАТО, а части его членов, которые "мало инвестировали в оборону".
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сша, нато, в мире
Столтенберг назвал США самым сильным членом НАТО
Столтенберг: США останутся самым сильным членом НАТО вне зависимости от выборов