https://ria.ru/20240710/vybory-1958760638.html

Столтенберг назвал США самым сильным членом НАТО

Столтенберг назвал США самым сильным членом НАТО - РИА Новости, 10.07.2024

Столтенберг назвал США самым сильным членом НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США останутся надежным союзником других членов альянса и самой сильной его страной вне зависимости от итогов... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:30

2024-07-10T15:30

2024-07-10T16:12

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США останутся надежным союзником других членов альянса и самой сильной его страной вне зависимости от итогов президентских выборов."Я считаю, что, вне зависимости от исхода выборов в США, они останутся самым сильным членом альянса", - заявил он."Но это сильно изменилось. Только за прошлый год мы наблюдали сильный рост расходов в Европе и Канаде", - добавил генсек.Столтенберг объяснил это тем, что НАТО якобы является "сильным альянсом", а США заинтересованы в том, чтобы иметь более 30 союзников. Кроме того, он указал, что большинство республиканцев и демократов поддерживают НАТО. Генсек также отметил, что критика со стороны экс-президента США Дональда Трампа касалась не самого НАТО, а части его членов, которые "мало инвестировали в оборону".

https://ria.ru/20240627/oruzhie-1955794152.html

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сша, нато, в мире