Рейтинг@Mail.ru
Вучич ответил на заявления Уэсли Кларка о Югославии - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/vuchichi-1958758155.html
Вучич ответил на заявления Уэсли Кларка о Югославии
Вучич ответил на заявления Уэсли Кларка о Югославии - РИА Новости, 10.07.2024
Вучич ответил на заявления Уэсли Кларка о Югославии
Президент Сербии Александр Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе, генералу в отставке Уэсли Кларку, что Сербия не является агентом или "пешкой" России или РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:21
2024-07-10T15:21
в мире
сербия
россия
балканы
уэсли кларк
александр вучич
марко джурич
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе, генералу в отставке Уэсли Кларку, что Сербия не является агентом или "пешкой" России или США. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне. На саммите лидер США Джо Байден, который был одним из инициаторов бомбардировок Югославии (СРЮ) 1999 года заявил, что "когда началась война на Балканах, мы вмешались, чтобы восстановить мир и остановить этнические чистки". Отставной командующий силами НАТО в Европе Кларк также заявил CNN, что "альянс должен больше сделать для Украины" и привел в пример Косово 25 лет назад. &quot;Уэсли Кларк оставил свой неизгладимый след на Балканах. К сожалению, этот след – не (построенные – ред.) автотрассы и железные дороги, поддержка и помощь кому-либо, но убийства нашего народа и детей. Это исторические факты, и они не изменятся&quot;, - заявил Вучич журналистам на осмотре строительства дороги в муниципалитете Кралево.По его словам, если политики из-за рубежа сейчас нападают на Сербию, это значит, что власти страны ее укрепили и усилили, поэтому "они должны еще и прибегать к неправде". "Он сказал, что мы – агенты или пешки России на Балканах. Мое послание господину Кларку: каждому, кто следит за тем, что делает Сербия, ясно, что мы – не чьи-то пешки. Но также, как не российские, так и не американские. И никогда ими не станем", - подчеркнул сербский лидер. Он указал, что свобода является главной ценностью для сербов, за которую они готовы гибнуть, и выразил сожаление, что Кларк не понял этого еще в 1999 году. Ранее президент Вучич заявил, что повторение бомбардировок НАТО, таким образом, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО, такими как ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи китайских ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими целую территорию страны. Белград также закупил беспилотники CH-95 из КНР и обсуждает совместное производство БПЛА. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
https://ria.ru/20240322/yugoslaviya-1934917508.html
https://ria.ru/20240625/yugoslaviya-1955411867.html
https://ria.ru/20240402/nato-1937223011.html
https://ria.ru/20240324/agressiya-1935475149.html
сербия
россия
балканы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, балканы, уэсли кларк, александр вучич, марко джурич, нато, оон, панцирь-с1
В мире, Сербия, Россия, Балканы, Уэсли Кларк, Александр Вучич, Марко Джурич, НАТО, ООН, Панцирь-С1
Вучич ответил на заявления Уэсли Кларка о Югославии

Вучич: Сербия не является агентом или "пешкой" России или США

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе, генералу в отставке Уэсли Кларку, что Сербия не является агентом или "пешкой" России или США.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне. На саммите лидер США Джо Байден, который был одним из инициаторов бомбардировок Югославии (СРЮ) 1999 года заявил, что "когда началась война на Балканах, мы вмешались, чтобы восстановить мир и остановить этнические чистки". Отставной командующий силами НАТО в Европе Кларк также заявил CNN, что "альянс должен больше сделать для Украины" и привел в пример Косово 25 лет назад.
«

"Уэсли Кларк оставил свой неизгладимый след на Балканах. К сожалению, этот след – не (построенные – ред.) автотрассы и железные дороги, поддержка и помощь кому-либо, но убийства нашего народа и детей. Это исторические факты, и они не изменятся", - заявил Вучич журналистам на осмотре строительства дороги в муниципалитете Кралево.

По его словам, если политики из-за рубежа сейчас нападают на Сербию, это значит, что власти страны ее укрепили и усилили, поэтому "они должны еще и прибегать к неправде".
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде
22 марта, 13:39
"Он сказал, что мы – агенты или пешки России на Балканах. Мое послание господину Кларку: каждому, кто следит за тем, что делает Сербия, ясно, что мы – не чьи-то пешки. Но также, как не российские, так и не американские. И никогда ими не станем", - подчеркнул сербский лидер.
Он указал, что свобода является главной ценностью для сербов, за которую они готовы гибнуть, и выразил сожаление, что Кларк не понял этого еще в 1999 году.
Нови-Сад во время бомбардировки - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Урана, сброшенного на Югославию, хватило бы на 176 Хиросим, заявил эксперт
25 июня, 18:01
Ранее президент Вучич заявил, что повторение бомбардировок НАТО, таким образом, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО, такими как ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи китайских ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими целую территорию страны. Белград также закупил беспилотники CH-95 из КНР и обсуждает совместное производство БПЛА.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировщик ВВС США B52 на военной авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорде. 29 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Патрушев обвинил НАТО в эпидемии рака на территории бывшей Югославии
2 апреля, 00:32
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Спустя 25 лет после агрессии НАТО Сербия остается сильной, заявил Вучич
24 марта, 14:52
 
В миреСербияРоссияБалканыУэсли КларкАлександр ВучичМарко ДжуричНАТОООНПанцирь-С1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала