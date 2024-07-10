https://ria.ru/20240710/vuchichi-1958758155.html

Вучич ответил на заявления Уэсли Кларка о Югославии

Вучич ответил на заявления Уэсли Кларка о Югославии - РИА Новости, 10.07.2024

Вучич ответил на заявления Уэсли Кларка о Югославии

Президент Сербии Александр Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе, генералу в отставке Уэсли Кларку, что Сербия не является агентом или "пешкой" России или РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:21

2024-07-10T15:21

2024-07-10T15:21

в мире

сербия

россия

балканы

уэсли кларк

александр вучич

марко джурич

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе, генералу в отставке Уэсли Кларку, что Сербия не является агентом или "пешкой" России или США. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне. На саммите лидер США Джо Байден, который был одним из инициаторов бомбардировок Югославии (СРЮ) 1999 года заявил, что "когда началась война на Балканах, мы вмешались, чтобы восстановить мир и остановить этнические чистки". Отставной командующий силами НАТО в Европе Кларк также заявил CNN, что "альянс должен больше сделать для Украины" и привел в пример Косово 25 лет назад. "Уэсли Кларк оставил свой неизгладимый след на Балканах. К сожалению, этот след – не (построенные – ред.) автотрассы и железные дороги, поддержка и помощь кому-либо, но убийства нашего народа и детей. Это исторические факты, и они не изменятся", - заявил Вучич журналистам на осмотре строительства дороги в муниципалитете Кралево.По его словам, если политики из-за рубежа сейчас нападают на Сербию, это значит, что власти страны ее укрепили и усилили, поэтому "они должны еще и прибегать к неправде". "Он сказал, что мы – агенты или пешки России на Балканах. Мое послание господину Кларку: каждому, кто следит за тем, что делает Сербия, ясно, что мы – не чьи-то пешки. Но также, как не российские, так и не американские. И никогда ими не станем", - подчеркнул сербский лидер. Он указал, что свобода является главной ценностью для сербов, за которую они готовы гибнуть, и выразил сожаление, что Кларк не понял этого еще в 1999 году. Ранее президент Вучич заявил, что повторение бомбардировок НАТО, таким образом, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО, такими как ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи китайских ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими целую территорию страны. Белград также закупил беспилотники CH-95 из КНР и обсуждает совместное производство БПЛА. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.

https://ria.ru/20240322/yugoslaviya-1934917508.html

https://ria.ru/20240625/yugoslaviya-1955411867.html

https://ria.ru/20240402/nato-1937223011.html

https://ria.ru/20240324/agressiya-1935475149.html

сербия

россия

балканы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, балканы, уэсли кларк, александр вучич, марко джурич, нато, оон, панцирь-с1