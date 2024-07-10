https://ria.ru/20240710/vuchich-1958778424.html

Вучич уличил Байдена в двойных стандартах из-за Украины и Югославии

Вучич уличил Байдена в двойных стандартах из-за Украины и Югославии - РИА Новости, 10.07.2024

Вучич уличил Байдена в двойных стандартах из-за Украины и Югославии

Президент Сербии Александр Вучич уличил президента США Джо Байдена в двойных стандартах и призвал объяснить, почему альянс НАТО в 1999 году при нападении на... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:25

2024-07-10T16:25

2024-07-10T16:25

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БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич уличил президента США Джо Байдена в двойных стандартах и призвал объяснить, почему альянс НАТО в 1999 году при нападении на Союзную республику Югославия (СРЮ) забыл о морали и "издевался" над этой страной, а теперь обвиняет в агрессии Россию. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне. На саммите Байден, который был одним из инициаторов бомбардировок Югославии 1999 года, заявил, что в начале войны на Балканах Вашингтон вмешался, чтобы "восстановить мир и остановить этнические чистки". Бывший командующий силами альянса в Европе Уэсли Кларк во вторник заявил CNN, что НАТО должен больше сделать для Украины, и привел в пример Косово 25 лет назад. "У меня есть вопрос, больше о состоянии общества, раз вы (НАТО в 1999 году – ред.) тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию", - заявил Вучич журналистам на осмотре строительства дороги в муниципалитете Кралево. Он предположил, что западные политики сначала забыли о морали, потом вспомнили, когда было "уже не важно". "Как это, когда РФ войдет на Украину, вы говорите, что это агрессия, а когда вы вторглись на территорию Сербии, это не агрессия, а спасение. Чего, кого? Это исторические вопросы, нам нужны хорошие отношения и с американцами и с русскими, прошу их только выучить один маленький урок о сербах, о том, что свободу любим больше всего", - подчеркнул сербский лидер. Ранее президент Вучич заявил, что повторение бомбардировок НАТО, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО: ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ, а также ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи китайских ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими целую территорию страны. Белград также закупил беспилотники CH-95 из КНР и обсуждает совместное производство БПЛА. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок СРЮ американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека НАТО Хавьера Солану. Однако после свержения в октябре 2000 года президента Югославии Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.

https://ria.ru/20240710/vuchichi-1958758155.html

https://ria.ru/20240710/yugoslaviya-1958753018.html

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

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в мире, сербия, югославия, александр вучич, джо байден, нато, сша, украина