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Вучич уличил Байдена в двойных стандартах из-за Украины и Югославии - РИА Новости, 10.07.2024
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16:25 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/vuchich-1958778424.html
Вучич уличил Байдена в двойных стандартах из-за Украины и Югославии
Вучич уличил Байдена в двойных стандартах из-за Украины и Югославии - РИА Новости, 10.07.2024
Вучич уличил Байдена в двойных стандартах из-за Украины и Югославии
Президент Сербии Александр Вучич уличил президента США Джо Байдена в двойных стандартах и призвал объяснить, почему альянс НАТО в 1999 году при нападении на... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:25
2024-07-10T16:25
в мире
сербия
югославия
александр вучич
джо байден
нато
сша
украина
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БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич уличил президента США Джо Байдена в двойных стандартах и призвал объяснить, почему альянс НАТО в 1999 году при нападении на Союзную республику Югославия (СРЮ) забыл о морали и "издевался" над этой страной, а теперь обвиняет в агрессии Россию. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне. На саммите Байден, который был одним из инициаторов бомбардировок Югославии 1999 года, заявил, что в начале войны на Балканах Вашингтон вмешался, чтобы "восстановить мир и остановить этнические чистки". Бывший командующий силами альянса в Европе Уэсли Кларк во вторник заявил CNN, что НАТО должен больше сделать для Украины, и привел в пример Косово 25 лет назад. "У меня есть вопрос, больше о состоянии общества, раз вы (НАТО в 1999 году – ред.) тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию", - заявил Вучич журналистам на осмотре строительства дороги в муниципалитете Кралево. Он предположил, что западные политики сначала забыли о морали, потом вспомнили, когда было "уже не важно". "Как это, когда РФ войдет на Украину, вы говорите, что это агрессия, а когда вы вторглись на территорию Сербии, это не агрессия, а спасение. Чего, кого? Это исторические вопросы, нам нужны хорошие отношения и с американцами и с русскими, прошу их только выучить один маленький урок о сербах, о том, что свободу любим больше всего", - подчеркнул сербский лидер. Ранее президент Вучич заявил, что повторение бомбардировок НАТО, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО: ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ, а также ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи китайских ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими целую территорию страны. Белград также закупил беспилотники CH-95 из КНР и обсуждает совместное производство БПЛА. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок СРЮ американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека НАТО Хавьера Солану. Однако после свержения в октябре 2000 года президента Югославии Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
https://ria.ru/20240710/vuchichi-1958758155.html
https://ria.ru/20240710/yugoslaviya-1958753018.html
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в мире, сербия, югославия, александр вучич, джо байден, нато, сша, украина
В мире, Сербия, Югославия, Александр Вучич, Джо Байден, НАТО, США, Украина
Вучич уличил Байдена в двойных стандартах из-за Украины и Югославии

Вучич обвинил Байдена в двойных стандартах в ситуациях с Украиной и Югославией

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич уличил президента США Джо Байдена в двойных стандартах и призвал объяснить, почему альянс НАТО в 1999 году при нападении на Союзную республику Югославия (СРЮ) забыл о морали и "издевался" над этой страной, а теперь обвиняет в агрессии Россию.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне. На саммите Байден, который был одним из инициаторов бомбардировок Югославии 1999 года, заявил, что в начале войны на Балканах Вашингтон вмешался, чтобы "восстановить мир и остановить этнические чистки". Бывший командующий силами альянса в Европе Уэсли Кларк во вторник заявил CNN, что НАТО должен больше сделать для Украины, и привел в пример Косово 25 лет назад.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Вучич ответил на заявления Уэсли Кларка о Югославии
Вчера, 15:21
"У меня есть вопрос, больше о состоянии общества, раз вы (НАТО в 1999 году – ред.) тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию", - заявил Вучич журналистам на осмотре строительства дороги в муниципалитете Кралево.
Он предположил, что западные политики сначала забыли о морали, потом вспомнили, когда было "уже не важно".
"Как это, когда РФ войдет на Украину, вы говорите, что это агрессия, а когда вы вторглись на территорию Сербии, это не агрессия, а спасение. Чего, кого? Это исторические вопросы, нам нужны хорошие отношения и с американцами и с русскими, прошу их только выучить один маленький урок о сербах, о том, что свободу любим больше всего", - подчеркнул сербский лидер.
Ранее президент Вучич заявил, что повторение бомбардировок НАТО, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО: ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ, а также ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи китайских ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими целую территорию страны. Белград также закупил беспилотники CH-95 из КНР и обсуждает совместное производство БПЛА.
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Вучич ответил Байдену на слова про агрессию НАТО против Югославии
Вчера, 15:05
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок СРЮ американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека НАТО Хавьера Солану. Однако после свержения в октябре 2000 года президента Югославии Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
"Будет тяжело как никогда": президент Сербии всех перепугал
31 марта, 08:00
 
В миреСербияЮгославияАлександр ВучичДжо БайденНАТОСШАУкраина
 
 
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