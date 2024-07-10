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Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/vsu-1958755172.html
Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки
Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки - РИА Новости, 10.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки
Украинские войска обстреливают западную окраину Донецка и районы Горловки, включая центр, менее чем за три часа они выпустили девятнадцать снарядов калибра 155... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:15
2024-07-10T15:15
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливают западную окраину Донецка и районы Горловки, включая центр, менее чем за три часа они выпустили девятнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 11.05 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 12.05 до 13.55 Петровский район был обстрелян еще несколько раз, по нему выпустили еще одиннадцать снарядов. Кроме того, два снаряда было выпущено по Центрально-Городскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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горловка
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли западную окраину Донецка и районы Горловки

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливают западную окраину Донецка и районы Горловки, включая центр, менее чем за три часа они выпустили девятнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 11.05 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 12.05 до 13.55 Петровский район был обстрелян еще несколько раз, по нему выпустили еще одиннадцать снарядов. Кроме того, два снаряда было выпущено по Центрально-Городскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТО
 
 
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