https://ria.ru/20240710/vsu-1958669390.html
Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом
Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом - РИА Новости, 10.07.2024
Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом
Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:41
2024-07-10T08:41
2024-07-10T12:30
волноваха
украина
ян гагин
вооруженные силы украины
оон
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_219:0:3860:2048_1920x0_80_0_0_f4de01f892fdb3908d1cd568859c1b99.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом. Гагина и его товарища 19 июня атаковал украинский дрон, с множественными осколочными ранениями они направились в районную больницу Волновахи. "Дорога до больницы заняла около получаса, однако, помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, все, что оказалось под повязками, практически сгорело до мяса", — сказал Гагин.Он также предоставил фотографии, на которых видны ожоги на его теле. Гагин выразил надежду, что все факты применения Украиной токсичных веществ будут зафиксированы, переданы и услышаны в ООН, а также станут доказательствами при проведении международного военного трибунала в отношении украинских нацистов и военных преступников.
волноваха
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_674:0:3405:2048_1920x0_80_0_0_c710fdc9a7a82faa06a0719856aac33b.jpg
Беженец о применении ВСУ токсичных веществ в Торецке летом 2023 года
ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, рассказал РИА Новости беженец из города.
2024-07-10T08:41
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волноваха, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, оон, происшествия, донецкая народная республика
Волноваха, Украина, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, ООН, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом
Советник главы ДНР Гагин получил химические ожоги из-за сброса боеприпаса ВСУ
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом.
Гагина и его товарища 19 июня атаковал украинский дрон, с множественными осколочными ранениями они направились в районную больницу Волновахи.
"Дорога до больницы заняла около получаса, однако, помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, все, что оказалось под повязками, практически сгорело до мяса", — сказал Гагин.
Он также предоставил фотографии, на которых видны ожоги на его теле.
Гагин выразил надежду, что все факты применения Украиной токсичных веществ будут зафиксированы, переданы и услышаны в ООН, а также станут доказательствами при проведении международного военного трибунала в отношении украинских нацистов и военных преступников.