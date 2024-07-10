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Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 10.07.2024 (обновлено: 12:30 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/vsu-1958669390.html
Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом
Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом - РИА Новости, 10.07.2024
Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом
Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:41
2024-07-10T12:30
волноваха
украина
ян гагин
вооруженные силы украины
оон
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом. Гагина и его товарища 19 июня атаковал украинский дрон, с множественными осколочными ранениями они направились в районную больницу Волновахи. "Дорога до больницы заняла около получаса, однако, помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, все, что оказалось под повязками, практически сгорело до мяса", — сказал Гагин.Он также предоставил фотографии, на которых видны ожоги на его теле. Гагин выразил надежду, что все факты применения Украиной токсичных веществ будут зафиксированы, переданы и услышаны в ООН, а также станут доказательствами при проведении международного военного трибунала в отношении украинских нацистов и военных преступников.
волноваха
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Беженец о применении ВСУ токсичных веществ в Торецке летом 2023 года
ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, рассказал РИА Новости беженец из города.
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волноваха, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, оон, происшествия, донецкая народная республика
Волноваха, Украина, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, ООН, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом

Советник главы ДНР Гагин получил химические ожоги из-за сброса боеприпаса ВСУ

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом.
Гагина и его товарища 19 июня атаковал украинский дрон, с множественными осколочными ранениями они направились в районную больницу Волновахи.
© РИА НовостиЯн Гагин, пострадавший в результате сброса боеприпаса с токсичным веществом
Ян Гагин, пострадавший в результате сброса боеприпаса с токсичным веществом - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости
Ян Гагин, пострадавший в результате сброса боеприпаса с токсичным веществом
"Дорога до больницы заняла около получаса, однако, помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, все, что оказалось под повязками, практически сгорело до мяса", — сказал Гагин.
Он также предоставил фотографии, на которых видны ожоги на его теле.
Гагин выразил надежду, что все факты применения Украиной токсичных веществ будут зафиксированы, переданы и услышаны в ООН, а также станут доказательствами при проведении международного военного трибунала в отношении украинских нацистов и военных преступников.
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаУкраинаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныООНПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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