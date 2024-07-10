https://ria.ru/20240710/vsu-1958669390.html

Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом

Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом - РИА Новости, 10.07.2024

Гагин рассказал, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:41

2024-07-10T08:41

2024-07-10T12:30

волноваха

украина

ян гагин

вооруженные силы украины

оон

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_219:0:3860:2048_1920x0_80_0_0_f4de01f892fdb3908d1cd568859c1b99.jpg

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, как ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом. Гагина и его товарища 19 июня атаковал украинский дрон, с множественными осколочными ранениями они направились в районную больницу Волновахи. "Дорога до больницы заняла около получаса, однако, помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, все, что оказалось под повязками, практически сгорело до мяса", — сказал Гагин.Он также предоставил фотографии, на которых видны ожоги на его теле. Гагин выразил надежду, что все факты применения Украиной токсичных веществ будут зафиксированы, переданы и услышаны в ООН, а также станут доказательствами при проведении международного военного трибунала в отношении украинских нацистов и военных преступников.

волноваха

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беженец о применении ВСУ токсичных веществ в Торецке летом 2023 года ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, рассказал РИА Новости беженец из города. 2024-07-10T08:41 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волноваха, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, оон, происшествия, донецкая народная республика