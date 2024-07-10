https://ria.ru/20240710/vizit-1958667764.html

В Японии не стали комментировать визит премьера Индии в Россию

В Японии не стали комментировать визит премьера Индии в Россию - РИА Новости, 10.07.2024

В Японии не стали комментировать визит премьера Индии в Россию

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не стал комментировать официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию, отметив, что Токио... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:29

2024-07-10T08:29

2024-07-10T08:29

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есимаса хаяси

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ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не стал комментировать официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию, отметив, что Токио будет "внимательно следить за развитием отношений" Индии и России, "включая результаты прошедшего саммита". "Мы осведомлены о том, что 8-9 июля прошел визит премьер-министра Индии Моди в Россию. Мы воздержимся от комментариев относительно встреч третьих стран, но намерены продолжать внимательно следить за развитием их отношений, включая результаты прошедшего саммита", - подчеркнул Хаяси. Генсек японского кабмина отметил, что Индия является "важным партнером Японии в реализации свободного и открытого индо-тихоокеанского региона". Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "Атом" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

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в мире, россия, индия, токио, нарендра моди, есимаса хаяси, владимир путин