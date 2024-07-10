https://ria.ru/20240710/vashington-1958654837.html

Представителям НАТО в Вашингтоне устроили "теплый прием"

Представителям НАТО в Вашингтоне устроили "теплый прием" - РИА Новости, 10.07.2024

Представителям НАТО в Вашингтоне устроили "теплый прием"

Одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин потребовала от прибывших на саммит в Вашингтоне представителей НАТО заняться... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:32

2024-07-10T03:32

2024-07-10T03:39

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин потребовала от прибывших на саммит в Вашингтоне представителей НАТО заняться дипломатией, а не войной, видео она опубликовала в соцсети X."Сегодня представители НАТО проводят встречи по всему (столичному. — Прим. ред.) округу Колумбия для разработки планов следующей войны. Мы здесь, чтобы сказать: люди хотят мира, а не бесконечной войны!" — написала Бенджамин.На кадрах активистка обращается к проходящим мимо нее представителям альянса с требованием стремиться к дипломатии."Нам нужен мир, нам нужны переговоры! <...> Вы должны стремиться к дипломатии, а не к войне!" — говорит Бенджамин делегатам, после чего к ней подходит представитель охраны.В конце ролике она требует от представителей альянса перестать "тратить наши деньги" на конфликты.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.Президент США Джо Байден, выступая на официальной церемонии открытия саммита, заявил, что Украина при полной поддержке альянса "может и остановит" Россию. При этом он выступил с утверждением, что Москва "проигрывает" в конфликте.Россия неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Украиной, но местные власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Москву к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958649976.html

https://ria.ru/20240710/bayden-1958649216.html

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россия

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в мире, украина, россия, джо байден, нато, вашингтон (город)