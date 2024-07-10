https://ria.ru/20240710/ukraine-1958836432.html
На Украине резко ускорилась инфляция из-за роста цен на электроэнергию
На Украине резко ускорилась инфляция из-за роста цен на электроэнергию - РИА Новости, 10.07.2024
На Украине резко ускорилась инфляция из-за роста цен на электроэнергию
Потребительские цены на Украине в июне выросли на 2,2%, что в 3,5 раза выше майского показателя инфляции, составлявшего 0,6%, основной причиной послужило... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:07
2024-07-10T20:07
2024-07-10T20:07
экономика
украина
нина южанина
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Потребительские цены на Украине в июне выросли на 2,2%, что в 3,5 раза выше майского показателя инфляции, составлявшего 0,6%, основной причиной послужило повышение цен на электроэнергию, сообщает агентство РБК-Украина. Как заявляла 11 июня украинский парламентарий Нина Южанина, инфляция на Украине составила в мае 3,3% в годовом исчислении и будет постепенно набирать обороты, что приведет к ощутимому подорожанию продуктов для населения. "Потребительские цены... в июне 2024 года выросли на 2,2%. Это в 3,5 раза больше, чем майская инфляция (0,6%). Основной причиной скачка цен в июне стало повышение тарифов на электроэнергию для населения на 63,6% до 4,32 гривны за киловатт-час", - сообщает агентство со ссылкой на данные государственной службы статистики Украины. По данным статистического ведомства, доля электроэнергии в расчете инфляции составляет 1,7%. Таким образом, уточняет агентство, повышение тарифов на 63,6% добавило к инфляции 1,1%, что равно половине роста цен в июне. При этом, по данным госстата, цены с января выросли на 4,3%, а годовая инфляция, как передает агентство, ускорилась до 4,8%. В частности, продукты питания и безалкогольные напитки за июнь подорожали на 0,5%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - на 17,4%, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958751750.html
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экономика, украина, нина южанина, рбк (медиагруппа)
Экономика, Украина, Нина Южанина, РБК (медиагруппа)
На Украине резко ускорилась инфляция из-за роста цен на электроэнергию
Инфляция на Украине в июне ускорилась в 3,5 раза из-за роста цен на свет
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Потребительские цены на Украине в июне выросли на 2,2%, что в 3,5 раза выше майского показателя инфляции, составлявшего 0,6%, основной причиной послужило повышение цен на электроэнергию, сообщает агентство РБК-Украина.
Как заявляла 11 июня украинский парламентарий Нина Южанина, инфляция на Украине составила в мае 3,3% в годовом исчислении и будет постепенно набирать обороты, что приведет к ощутимому подорожанию продуктов для населения.
"Потребительские цены... в июне 2024 года выросли на 2,2%. Это в 3,5 раза больше, чем майская инфляция (0,6%). Основной причиной скачка цен в июне стало повышение тарифов на электроэнергию для населения на 63,6% до 4,32 гривны за киловатт-час", - сообщает агентство со ссылкой на данные государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, доля электроэнергии в расчете инфляции составляет 1,7%. Таким образом, уточняет агентство, повышение тарифов на 63,6% добавило к инфляции 1,1%, что равно половине роста цен в июне. При этом, по данным госстата, цены с января выросли на 4,3%, а годовая инфляция, как передает агентство, ускорилась до 4,8%.
В частности, продукты питания и безалкогольные напитки за июнь подорожали на 0,5%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - на 17,4%, уточняется в публикации.