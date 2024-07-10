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Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины - РИА Новости, 10.07.2024
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23:52 10.07.2024 (обновлено: 23:58 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958860701.html
Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины
Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины - РИА Новости, 10.07.2024
Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины
Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку одного миллиона беспилотников для Украины, сообщило в среду министерство обороны королевства. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:52
2024-07-10T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку одного миллиона беспилотников для Украины, сообщило в среду министерство обороны королевства."Нидерланды выделят 20 миллионов евро в совместный фонд новой коалиции дронов. Это позволит поставить на Украину 1 миллион так называемых ударных дронов с функцией вида от первого лица", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Как отмечается, цель коалиции - предоставить Украине один миллион беспилотников данного типа в этом году, а затем рассмотреть закупку других типов, например, дронов-разведчиков.На данный момент на поставку БПЛА с функцией вида от первого лица Украине зарегистрировались более 265 компаний, в том числе 9 голландских.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, нидерланды, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина
Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины

Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку миллиона дронов для Украины

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку одного миллиона беспилотников для Украины, сообщило в среду министерство обороны королевства.
"Нидерланды выделят 20 миллионов евро в совместный фонд новой коалиции дронов. Это позволит поставить на Украину 1 миллион так называемых ударных дронов с функцией вида от первого лица", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как отмечается, цель коалиции - предоставить Украине один миллион беспилотников данного типа в этом году, а затем рассмотреть закупку других типов, например, дронов-разведчиков.
На данный момент на поставку БПЛА с функцией вида от первого лица Украине зарегистрировались более 265 компаний, в том числе 9 голландских.
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