https://ria.ru/20240710/ukraina-1958860701.html

Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины

Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины - РИА Новости, 10.07.2024

Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины

Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку одного миллиона беспилотников для Украины, сообщило в среду министерство обороны королевства. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:52

2024-07-10T23:52

2024-07-10T23:58

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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды выделят 20 миллионов евро на закупку одного миллиона беспилотников для Украины, сообщило в среду министерство обороны королевства."Нидерланды выделят 20 миллионов евро в совместный фонд новой коалиции дронов. Это позволит поставить на Украину 1 миллион так называемых ударных дронов с функцией вида от первого лица", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Как отмечается, цель коалиции - предоставить Украине один миллион беспилотников данного типа в этом году, а затем рассмотреть закупку других типов, например, дронов-разведчиков.На данный момент на поставку БПЛА с функцией вида от первого лица Украине зарегистрировались более 265 компаний, в том числе 9 голландских.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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в мире, нидерланды, украина