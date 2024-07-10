https://ria.ru/20240710/ukraina-1958857971.html

НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в следующем году

НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в следующем году - РИА Новости, 10.07.2024

НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в следующем году

НАТО намерена предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение следующего года на оборонные нужды, заявил альянс в декларации по итогам саммита в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:26

2024-07-10T23:26

2024-07-10T23:43

украина

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО намерена предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение следующего года на оборонные нужды, заявил альянс в декларации по итогам саммита в американской столице."Мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", - указано в релизе.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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украина, нато, в мире, вашингтон (штат), россия