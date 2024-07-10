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НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в следующем году - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 10.07.2024 (обновлено: 23:43 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958857971.html
НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в следующем году
НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в следующем году - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в следующем году
НАТО намерена предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение следующего года на оборонные нужды, заявил альянс в декларации по итогам саммита в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:26
2024-07-10T23:43
украина
нато
в мире
специальная военная операция на украине
вашингтон (штат)
россия
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО намерена предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение следующего года на оборонные нужды, заявил альянс в декларации по итогам саммита в американской столице."Мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", - указано в релизе.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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украина, нато, в мире, вашингтон (штат), россия
Украина, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат), Россия
НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в следующем году

НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в течение следующего года

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО намерена предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение следующего года на оборонные нужды, заявил альянс в декларации по итогам саммита в американской столице.
"Мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", - указано в релизе.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОВ миреВашингтон (штат)Россия
 
 
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