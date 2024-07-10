https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html

"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ

"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024

"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ

Украинские войска выбрали ошибочную тактику в отношении России, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:14

2024-07-10T21:14

2024-07-10T22:35

специальная военная операция на украине

россия

киев

вадим карасев

андрей белоусов

украина

олег стариков

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951694703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6a3f421915567ca348012fa72f07bd8.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска выбрали ошибочную тактику в отношении России, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. <...> Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись. Наша задача — маневренная война должна быть, маневренная оборона. А мы выбрали позиционную. <…> Но мы же средневесы, а он — тяжеловес", — отметил Стариков.По словам полковника, Украине дали хороших тренеров и финансистов, но все это не приводит к реальному результату.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.

https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, вадим карасев, андрей белоусов, украина, олег стариков, служба безопасности украины