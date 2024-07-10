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"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 10.07.2024 (обновлено: 22:35 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html
"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ
"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ
Украинские войска выбрали ошибочную тактику в отношении России, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:14
2024-07-10T22:35
специальная военная операция на украине
россия
киев
вадим карасев
андрей белоусов
украина
олег стариков
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска выбрали ошибочную тактику в отношении России, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. &lt;...&gt; Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись. Наша задача — маневренная война должна быть, маневренная оборона. А мы выбрали позиционную. &lt;…&gt; Но мы же средневесы, а он — тяжеловес", — отметил Стариков.По словам полковника, Украине дали хороших тренеров и финансистов, но все это не приводит к реальному результату.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html
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россия, киев, вадим карасев, андрей белоусов, украина, олег стариков, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вадим Карасев, Андрей Белоусов, Украина, Олег Стариков, Служба безопасности Украины
"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ

Экс-полковник СБУ: ВСУ выбрали неправильную стратегию против России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА
Работа мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска выбрали ошибочную тактику в отношении России, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.
"Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. <...> Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись. Наша задача — маневренная война должна быть, маневренная оборона. А мы выбрали позиционную. <…> Но мы же средневесы, а он — тяжеловес", — отметил Стариков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВадим КарасевАндрей БелоусовУкраинаОлег СтариковСлужба безопасности Украины
 
 
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